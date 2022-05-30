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Bakan Karaismailoğlu: Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'nda konuştu. Karaismailoğlu, "Yenikapı Kruvaziyer Limanı için önemli çalışmalarımız var. ÇED ve planlama süreçlerinde son aşamaya geldik. İnşallah Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız." dedi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:29
Bakan Karaismailoğlu: Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'na katıldı. Şişli’de otelde gerçekleştirilen program saat 13.00’te başladı. Programa Karaismailoğlu’nun yanı sıra TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve turizm sektöründen temsilciler katıldı. 

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yıl önce ülkemizde yetersiz bir karayolu altyapısı vardı. Bu yüzden hızlıca karayolu altyapımızı önemli bir seviyeye getirmemiz gerekiyordu. 20 yılda 28 bin 650 kilometreye çıkan bölünmüş yol ağı ve 68 bin kilometre üzerindeki karayolu ağını işletmekteyiz. Önemli işler yapıyoruz. 28 bin 650 kilometrelik yol ağımızda mevcut trafiğin de yüzde 85’ine hizmet ediyoruz. Önemli bir altyapı açığını tamamladık. 28 bin 650 kilometrelik bir bölünmüş yol ağı kolay geliyor ama bu yol ağı sayesinde yılda 17 milyar dolara yakın tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca hepsinden önemlisi akaryakıttan zamandan kazanıyoruz ama bu yolların kalitesi ve güvenliği yüksek olan yollar sayesinde trafik kazalarında tam yüzde 80’e varan azalmalar sağladık. Bunun karşılığında yılda 12 bine varan can kurtarıyoruz" dedi.

"YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI’NI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA HİZMETE ALACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Tam 20 yıl önce Türkiye genelindeki havayolu yolcu sayısı yıllık 30 milyondu. Bugün ise 210 milyon. Bu da yeterli değil, daha çok arttıracağız. ‘Dünyada ulaşamayacağımız yer olmayacak’ demiştik ve gerçekleştirdik. Çok önemli havayolu yatırımları yapıldı. Tokat Havalimanı’nı ve Rize-Artvin Havalimanı gibi dünyadaki sayılı örneklerinden birisi olan havalimanları dünyaya kazandırdık. 3 bin metre pisti olan Rize-Artvin Havalimanı dünyada sayılı havalimanları arasında. Denizyolunda da özellikle yat limanları çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Havalimanı’nda kapasite arttırma projesine başlandı. 2025 yılına kadar bütün yatırımlar bitecek. İstanbul Havalimanı, dünyadaki örnek alınacak işlerden bir tanesi. Devletten bir kuruş çıkmadan yıllarca devlete gelir getirecek bir projedir. Dünya tarihine bu şekilde geçti. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen Avrupa’da birinci olmaya devam etti. Yenikapı Kruvaziyer Limanı için önemli çalışmalarımız var. ÇED ve planlama süreçlerinde son aşamaya geldik. İnşallah Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluTÜROB
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