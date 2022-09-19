Bakan Karaismailoğlu: Siber güvenlik en önemli önceliğimizdir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Dördüncü 6G Konferasına katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndüren hızı, pandemi döneminde gelişen yeni iş modelleriyle birlikte, katlanarak arttı. Esnek ve evden çalışmalar, e-eğitim, e-ticaret ve hatta e-eğlence modellerindeki baş döndürücü yükseliş, internet erişim hızında ve kapasitelerinde artışı gerekli kılmıştır. Kullanım sayılarındaki ve sürelerindeki yükselişler, sektörün büyümesine de önemli katkılar sağladı. 2021 yılında ülkemizdeki bilişim sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın büyüdü." dedi.

Bu alanda yapılan çalışmalara değinen Bakan Karaismailoğlu, "2003'teki 88 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu beş buçuk katına çıkararak, 488 bin kilometreye çıkardık. Tabi ki yeterli değil çok daha arttıracağız. Mobil abone sayısını 88 milyon 500 bine, genişbanttaki abone sayısı 89 milyon 500 bine ulaştı. Sektördeki makinalar arası iletişim abone sayımız, 7 milyon 800 bini aştı. Bütün bu artışlar karşısında, mobil operatörlerin tarife ücretleri on yıl önce dakikası 8,6 kuruş iken, bugün 1,5 kuruşa indi. 2022 yılının ikinci çeyreğindeki internet kullanımında mobilde yaklaşık yüzde 22, sabitte de yaklaşık yüzde 13 oranında artış kaydettik." diye konuştu.

"TEKNOLOJİYİ SADECE TÜKETEN DEĞİL TASARLAYAN DÜNYAYA SATAN KONUMA GELMEK İSTİYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu" Çalışmalarımızda, devlet aklı ile hareket ediyor, kamu-özel sektör birlikte üniversite-reel sektör iş birliklerini de hızlandırıyoruz. Bu süreçteki temel hedefimiz dünya ile rekabet edecek hızda, ekonomik internet erişimi ve katma değerli hizmetleri halkımızın faydasına sunmak. İnternet hızının öneminin farkındayız. Çünkü birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile oluşturduğu rahatsızlığa ve millî uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Elektronik haberleşme şebekelerinde yerli ve millî yazılım ve donanımların kullanılması, ekonomik faydanın yanında halkımızın hızlı, güvenli ve kapsamlı erişimine katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşımla ülkemizin en hızlı internet alt yapısına kavuşması adına var gücümüzle çalışmaları sürdürüyoruz. 4,5G'nin ilk yatırım döneminde ancak yüzde 1 olan yerlilik oranı bugün yüzde 33'leri geçti. Teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten, marka oluşturup, dünyaya satan konuma gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"5G, TÜRKİYE'NİN GELECEKTEKİ PROJELERİ İÇİN, GENÇLERİ İÇİN ELZEMDİR"

5G'yi de sadece bir iletişim teknolojisi olarak görmediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "5G'yi millî güvenliğimizin gereği olarak görüyoruz. Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte, siber güvenlik en önemli önceliğimizdir. 2027 yılına ulaşıldığında mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağı ön görülüyor. 2030'lara doğru 6G teknolojisi bilişimde kamu ve özel sektör için kilit taşı konumuna gelecek. Türkiye bu teknolojilerde öncü olmak zorunda" dedi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Birkaç ay önce İstanbul Havalimanı'nda milletimizle paylaştığımız 5G çalışmalarının yerli ve millî olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 5G, Türkiye'nin gelecekteki projeleri için, gençleri için elzemdir. Tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz gibi, 5G sürecinde de Türkiye olarak güçlü bir şekilde masadayız. Bugün ülkemizde, her yüz vatandaşımızdan 83'ü, yani Türkiye nüfusunun yüzde 83'ü internet kullanıyor. Dünyada bu oranın yüzde 65 seviyelerinde olduğunu, ülkemizin internet kullanımında ilk sıralarda olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnternet penetrasyonunun bu derecede yüksek olması ülkemizin, yeni teknolojilere ne kadar açık olduğunun önemli bir göstergesidir."

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından teknoloji şirketlerinin stantlarını gezdi.