Bakan Karaismailoğlu: Karadeniz, Avrasya'nın ticaret gölü olacak

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Karadeniz, önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak” dedi.



Bakan Karaismailoğlu, geldiği memleketi Trabzon’da Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi’nde yapımı tamamlanan 46 metre uzunluğunda, 17,5 metre genişliğinde, 994 groston kapasiteye sahip balık avlama gemisinin, suya indirme törenine katıldı.



Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, sorumluluk alanlarında daha güçlü adımlar atıp, ülkenin denizlerinden sağladığı faydayı artırmak için çok önemli hamleler yaptıklarını söyleyerek, “Yenilikçi ve vizyon sahibi ulaşım yatırımlarımız sayesinde, deniz ticaretinden aldığımız payı da denizlerin ülkemize ekonomik faydasını da artırıyoruz. Tabii yerli ve millî kabiliyetlerle denizlerimizdeki varlığımızı güçlendiren gemi sanayimizle de gurur duyuyoruz. Denizden elde edeceğimiz faydaları artırmak için kıyı kentlerimize yaptığımız yatırımlar kilit önem taşımaktadır” diye konuştu.



Hükümetleri döneminde, bölgede denizcilik sektörüne çok önemli yatırım ve projeleri kazandırdıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 14 Mayıs’ta hizmete gireceğini hatırlattı.



Karadeniz ülkelerinin, liman yatırımlarına hız verdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Karadeniz’i Türk Ticaret Gölü’ne çevirmek için attığımız adımlarda, bölgemize bakanlık olarak yaptığımız yatırımlar geniş yer tutuyor. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak. Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara başlamıştır. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak" ifadesini kullandı.



‘CİDDİ YENİLİKLER YAPIYORUZ’



Gemi sanayine önem verdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şözlerine şöyle devam etti:



"Hükümet olarak, istihdama katkısı ve ekonomimize sağladığı katma değerden dolayı gemi inşa sanayine özel bir önem veriyoruz. Bu önemi somut adımlarla destekliyoruz. Bilişim sektörünün de desteği ile gemi adamı ve belgeleme süreçlerinde de ciddi yenilikler yapıyoruz. Gemi sanayimizin, istihdam ve ülke ekonomisine katkısı da önemli oranlara ulaştı. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneği gün geçtikçe artıyor."



‘TÜRKİYE, EN FAZLA BALIKÇI GEMİSİ İHRACATI YAPAN ÜLKE OLDU’



Türkiye’de tersane kapasitesini 2003’ten beri uygulanan akılcı politikalarla 0,55 milyon dedveyt (DWT) tondan, 7,5 katına çıkararak 4,65 milyon DWT’e ulaştırdıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, gemi inşa sektöründeki istihdam oranının ise son 10 yılda yüzde 115 artışla yaklaşık 80 bin kişiye ulaştığına dikkati çekerek, "Türkiye, gemi geri dönüşüm sanayinde 1,5 milyon grostonluk kapasitesi ile dünyada 4’üncü sırada yer aldı. 2020 yılında rakibi İspanya’yı geride bırakan Türkiye, en fazla balıkçı gemisi ihracatı yapan ülke oldu. Tersanelerimizde son 2 yıl içinde 131 adet balık avlama gemisi tamamlanırken, 59 geminin de inşasına devam ediyoruz. Dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi ile birlikte dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinde yine Türk mühendislerinin imzası vardır. Dünya balıkçılığında en önde yer alan Norveç, İzlanda, İrlanda ve İngiltere’ye balık avlama gemisi ihraç ediyoruz” dedi.



‘30 YIL SONRASINI PLANLIYORUZ’



“Ülkemizi denizci ülke yapmak için çalışmalarımızı hızlandırdık” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Bizler, üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizi, Mavi Vatan’da da etkin ve söz sahibi yapmak için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 2003’te Türk sahipli deniz ticaret filosu 9 milyon detveytten; bugün 31 milyon detveyte yükseldi. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarını 190 milyon ton iken, bunu 526 milyon tona çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Ocak-nisan döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı da bir öncesi yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 4 milyon 254 bin 531 TEU (konteyner birimi) oldu. 2022’nin ocak-şubat döneminde deniz yolunun parasal payı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 oranında artarak 82,3 milyar dolara yükseldi. Yeni Türkiye’yi gençlere en güçlü şekilde emanet etmek için, her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da bugünü-yarını değil, 30 yıl sonrasını planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Karaismailoğlu’nun konuşması sonrası tamamlanan balıkçı gemisi, suya indirildi. (