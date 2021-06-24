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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır

24 Haziran 2021 Perşembe 13:19
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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un güzergâhı içindeki Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılacağı yerde incelemelerde bulundu. Temel atma törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran'da gerçekleştireceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul; dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Türkiye; küresel alanda söz sahibi olma hedefiyle adım atan, Karadeniz'i Ticaret Gölü hâline dönüştürmeye çalışan çok güçlü bir ülkedir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizdeki ülkemizin küresel bir lojistik merkez olması hedefi, gençlerimize iş, ailelerimize aş olarak dönecektir. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel dinamikleri olan bu hedeflerimize ulaşmada ise Kanal İstanbul kilit rol oynamaktadır. Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır;  Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluKanal İstanbul
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