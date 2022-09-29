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Bakan Karaismailoğlu: Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla halkımızı yanıltmıyoruz

29 Eylül 2022 Perşembe 13:22
Bakan Karaismailoğlu: Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla halkımızı yanıltmıyoruz

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatı süren metro çalışmalarında Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatı devam eden Darıca Sahil-Gebze OSB Metro Hattı Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi Töreni'ne katıldı. Toplam 27 bin 354 metre tünel kazısı yapılacak olan çalışma kapsamında, 26 bin 316 metre uzunluğunda tünel açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın Gebze OSB ile Gebze Gar arasındaki kısmının 2023 yılı içerisinde, Gebze Gar ile Darıca Sahil arasında kalan 4 kilometrelik kısmın ise 2024 yılı içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

"ÜLKEMİZİ DEMİR AĞLARLA ÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik. İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demiryollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiye'de demir yolları reformunu başlatarak, atıl kalmış demir yollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demir yollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik. Özellikle dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağı için çalışıyoruz. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek önceliğimiz oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bir yandan şehirlerarası demiryolu ağını geliştirirken, diğer yandan ülkemizdeki şehir içi raylı sistem yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Türkiye genelinde, 12 ayrı şehrimizde toplam 812 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bu hatların 312 kilometrelik bölümü bakanlığımız tarafından yapılarak hizmete açılmıştır. Ayrıca, bakanlığımız tarafından yapımı devam eden 14 şehir içi raylı sistem hattımızda inşaatımız devam ediyor. Bunların toplam uzunluğu 185 kilometredir" dedi.

'YAPTIĞIMIZ HER BİR KİLOMETRE YOLU AKARSUYA BENZETİYORUZ'

Türkiye'nin ulaştırma alanında önemli yatırımlar yaptığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. Bu projemizle, ülkemize kazandırdığımız eserlerimizle sizleri çok daha kısa sürede, çok daha konforlu ve emniyetli bir şekilde sevdiklerinize bağlıyoruz. Teknoloji ve sanayimizin nabzının attığı bu bölgelere alternatif ulaşım sistemleri kuruyoruz. Kocaeli için, İstanbul için, Marmara için ne yapsak, yeridir ve yerindedir. Kara, hava, deniz ve demir yollarında yaptığımız her bir kilometre yolu akarsuya benzetiyoruz. Zira her bir yolumuz, yapıldığı, geçtiği ve etkilediği bölgelerin üretimine, istihdamına, ticaretine, kültür ve turizmine ciddi katkılar sağlıyor. Bizler, bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan, nerenin yola ihtiyacı olursa, oraya yol yapmayı ilke edindik. Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizler başkaları gibi, algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından tünele giren Bakan Karaismaioğlu ve beraberindekiler, tünelin birleşimini izledi. İş makinesiyle açılan delikten giren 2 işçi, Bakan Karaismaioğlu'na Türk bayrağı takdim etti. Tünelde çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tören sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi TöreniUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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