Bakan Karaismailoğlu: Beton yollar daha az bakım ve onarım gerektiriyor

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kara yollarımızda, asfalt teknolojisinin yanı sıra alternatif bir yapım sistemi olan beton yolların önemine de inanıyoruz. Özellikle ağır yük taşımacılığında etkinliği bilinen beton yollar, daha az bakım ve onarım gerektiriyor" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) 2 gün sürecek olan '2'nci Beton Yollar Kongre ve Sergisi'nin açılışına katıldı. Programda Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Türk Çimento Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri de yer aldı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımının yüzde 60'ının kara yollarına yönelik olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptık. Son 20 yılda kara yollarımızdaki bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden, 28 bin 790 kilometrenin üzerine çıkardık. 2053 yılına kadar 38 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bu şekilde toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına ulaştıracağız. Otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye yükselttik. 2023'te, 3 bin 726 kilometreye ulaştıracağız. 2053 yılına kadar ülkemizde 5 bin 800 kilometrenin üzerinde yeni otoyol yapmayı planladık. Bunlarla birlikte kara yollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz" diye konuştu.



'TÜNEL UZUNLUĞUMUZU 720 KİLOMETREYE ULAŞTIRACAĞIZ'



Bakan Karaismailoğlu, yapılan tünel ve viyadüklere ilişkin, "Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu, 50 kilometreden alıp 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tünel uzunluğumuzu, 720 kilometreye ulaştıracağız. Aynı şekilde köprü ve viyadük uzunluğunu da 311 kilometreden 735 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz, 770 kilometrenin üzerine çıkarmaktır. Yalnızca 2022 yılında ise 101 kilometresi otoyol olmak üzere tam 271 kilometre bölünmüş yol yaptık. 636 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yolu tamamladık. Toplam uzunluğu 12 bin 100 metreyi bulan 3 adet tünelin yapımı gerçekleştirdik. Yine, toplam uzunluğu 11 bin 900 metreyi bulan 57 adet köprüyü tamamladık" dedi.



'CAN KAYBINDA YÜZDE 82 AZALMA SAĞLADIK'



Yollardaki iyileştirme çalışmalarının yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileriyle de kara yollarını akıllı hale getirdiklerine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



"'Akıllı' diyoruz çünkü yollarımızdaki olası sürücü ve insan hatalarını en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda attığımız adımlar sonucunda trafik kazalarındaki can kaybı oranlarında, 20 yılda yüzde 82'lik azalma sağladık. Akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırarak bu oranı da en aza indirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kara yollarındaki ulaşım kalitemizin yükseltilmesi için güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu, çevreci, kesintisiz ve erişilebilir, çağdaş kalitede yollar yapıyoruz. İşte tam da bu noktada, kara yollarımızda, asfalt teknolojisinin yanı sıra alternatif bir yapım sistemi olan beton yolların önemine de inanıyoruz. Özellikle ağır yük taşımacılığında etkinliği bilinen beton yollar, daha az bakım ve onarım gerektiriyor. Asfalt sistemine göre kuşkusuz bazı riskleri de barındıran beton yol sisteminin uygulaması uzun yıllar önceye dayansa da 2004 yılında 2 bin metrelik Afyon- İşçehisar yolunu, 2006'da, 3 bin 500 metrelik Hasdal- Kemerburgaz yolunu, 2007'de bin metrelik Ordu- Ulubey yolunu, 2009'da 1600 metrelik İzmit- Yalova devlet yolunu, beton yol olarak yaptık."



'İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'



Kongre kapsamında beton yolda deneyim kazanmış ülkelerin tecrübelerinin ayrıntılı olarak inceleneceğine değinen Karaismailoğlu, "Beton yol konusundaki yapılan Ar-Ge çalışmaları da proje, yapım, işletim, bakım ve onarım konularında bizlere ışık tutacaktır. Ayrıca kongre kapsamında; ulusal ve uluslararası proje uygulayıcıları ile beton yol, beton bariyerler, geçirimli beton yol ve yol yapı elemanlarının projelendirilmesi, uygulanması ve bakımı ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme üreticileri ile tedarikçilerinin katıldığı bir sergimiz bulunuyor. Beton yollar konusunda ABD ve gelişmiş Avrupa ülkelerinin kara yolu ağlarının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değiştiğini biliyoruz. Bu yolda, deneyim sahibi olan her ülke ve birimle iş birliğine hazırız. Gelinen nokta itibarıyla; ülkemizin, dünyada hızla gelişen konumu gereği, Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün hedefleri doğrultusunda, daha uzun ömürlü, daha az bakım gerektiren, daha konforlu yolların yapımına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Karaismailoğlu, daha sonra 'Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Akılcı Çözümler' sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

'ESNAFIN BÜYÜK SORUMLULUĞU VAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) tekrar başkan seçilen Bendevi Palandöken'i ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı. 2,5 milyona yaklaşan esnaf ve sanatkarların temsilcisi Palandöken ile istişare etmenin kendileri için önemine değinen Karaismailoğlu, "Esnafın yaşamış olduğu sorunlar, onların kolaylaştırılması ve özellikle nakliye sektöründeki esnafımızın birebir bizimle olan ilişkileri ile ilgili önemli görüşmeler yaptık" dedi.



Türkiye'nin, 20 yılda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlar sayesinde hem esnafımızın verdiği hizmetin kalitesinin artması hem bu hizmetin vatandaşımıza ulaştırılması konusunda hem bakanlık hem de esnaf ve sanatkarlar olarak bir kamu hizmeti yapıyoruz. Bu kamu hizmetinin vatandaşımıza en iyi şekilde ulaştırılmasında esnafımızın büyük bir sorumluluğu var. Biz de esnafımızın bu sorumluluklarını daha iyi şartlarda çalışarak yerine getirmesi hem de kazançlarının bol ve bereketli olması için elimizden geleni yapacağız. Yaptığımız yollar ve kaliteli, güvenli ulaşım konforu sayesinde lojistikteki maliyetlerin azaltılması hem de lojistiğin en kaliteli şekilde esnafa ulaştırılması ve esnaf tarafından da vatandaşa ulaştırılması birbirine bağlantılı işler. Yaptığımız için sorumluluğunu bilerek bu işin en iyi şekilde yapılması için bütün sektörlerle ilişki içerisindeyiz. Onların tavsiyeleri bizim için çok değerli ve kıymetli. Sonucunda hepsi vatandaşımıza yansıyan hizmetler" diye konuştu.



'HEM ESNAFIMIZ HEM DE VATANDAŞLARIMIZ KAZANACAK'

Dünyanın her tarafında krizlerle boğuşulurken Türkiye'de yatırımların artarak devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlar sonucunda gelişen, büyüyen bir Türkiye var. Gelişen ve büyüyen Türkiye, gelişen esnafımız ve gelişen nakliye sektörümüz sayesinde olacaktır. Bizlerin de bunu en iyi şekilde yapmak için bütün sektörler temsilcileri ve paydaşlar olarak sürekli istişare içerisinde olmamız gerekiyor. Bugün bu yüzden Bendevi başkan ve sektör temsilcileri ile birlikteydik. Bundan sonra da birlikte olacağız ve sonucunda hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kazanacak" dedi.



PALANDÖKEN: SIFIR ARAÇLARLA İLGİLİ PROBLEM VAR

TESK Başkanı Palandöken ise nakliyeci ve taşımacı şoför esnafının sorunlarına değinerek, "Daha önce Cumhurbaşkanı'na arz ettiğim gibi bu araçların yenilenmesiyle ilgili planlarımız vardı. Bu da çalışılıyor ama halen sıfır araçlarla ilgili problem var. Dolayısıyla çocuklarımızın bu araçlarla seyahat etmesi, şimdiki teknolojide tüketimi az olan elektrikli araçların çıkmasıyla esnafın da modernize olacağı, teknolojik çağa ayak uyduracağı bir sistemi geliştireceğiz" açıklamasında bulundu.