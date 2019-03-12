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Bakan Gül: Yargıdan temizlendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün yargıyı kendi ideolojik amaçları doğrultusunda bir silah gibi kullanmaya çalıştığına şahit olduklarını belirterek, "Anayasa'ya değil; kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi" dedi.

Bakan Gül: Yargıdan temizlendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün yargıyı kendi ideolojik amaçları doğrultusunda bir silah gibi kullanmaya çalıştığına şahit olduklarını belirterek, "Anayasa'ya değil; kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi" dedi.

12 Mart 2019 Salı 13:35
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Bakan Gül: Yargıdan temizlendi

RİZE - Rize'de, Adalet Eğitim Merkezi açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün yargıyı kendi ideolojik amaçları doğrultusunda bir silah gibi kullanmaya çalıştığına şahit olduklarını söyledi. Gül, "Anayasa'ya değil; kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi. Yargı mensuplarımız her zaman olduğu gibi Anayasa'ya, vicdana göre karar veremeye devam edecekler. Biz de yeni dönemde daha fazla reform yaparak vatandaşımızın yargıya güveninin artışı için ve yargının da hızlanacağı bir sistemi hep beraber hazırlıyoruz" diye konuştu.

Bu aşamada sadece yargı mensuplarına değil adliye, bakanlık ve vatandaşlara da görevler düştüğünü ifade eden Bakan Gül, "11 milyon dosyanın içerisinden hakim, savcılarımız geçen yıl karar vermişler. 3 dosyada, 50 dosyada verilen bir kararın, dosyanın içeriğine bakmadan yargı mensuplarımızı töhmet altında bırakmak, adalet teşkilatımızı töhmet altında bırakmak kimseye fayda sağlamaz. Adalet herkes içindir ve tüm yargı mensuplarımız da Türk milletine yakışır şekilde karar vermeye çalışıyorlar. Bu kararı verirken tüm personelimiz ve çalışanlarımız adliyenin bir adalet kapısı olduğunun bilincindedirler" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, konuşmasının ardından kurdele keserek Rize Adalet Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Gül, ardından eğitim binasını gezerek kursiyerlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülFETÖ
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