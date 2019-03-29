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Bakan Ersoy: Halk plajlarında işgalin önüne geçilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle halk plajlarında haksız ve hukuka aykırı işgallerin önüne geçileceğini söyledi.

Bakan Ersoy: Halk plajlarında işgalin önüne geçilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle halk plajlarında haksız ve hukuka aykırı işgallerin önüne geçileceğini söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 14:20
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Bakan Ersoy: Halk plajlarında işgalin önüne geçilecek

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, halk plajlarının durumunu soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Bakan Ersoy, Tanrıkulu'nun, "Kaç sahilde halk plajı var? Bu sahillerde vatandaşlardan giriş ücreti alınmakta mıdır, alınıyorsa kişi başı ücret ne kadar? Halk plajlarının işletmesi kimlere verilmektedir, bu plajlar kamu tarafından mı, özel sektör tarafından mı işletilmektedir? Halk plajlarında şezlong ve şemsiye ücretleri ne kadar?" şeklindeki sorularını cevapladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yapılan değişikliklere uygun düzenlemeler yapılması ve uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar tarafından müştereken hazırlanan 25 Eylül 2018 tarihli kararın Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

'İŞGALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Bakan Ersoy, 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldığını, bu kapsamda halk plajlarının kiraya verilebileceğini kaydetti. Bakan Ersoy, "Yapılan değişiklik ile günübirlik tesis alanlarının (halk plajlarının) kısa süreli kiralanması imkanı getirilmiştir. Bu düzenleme ile kıyılarımızda bazı kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işgallerin önüne geçilerek, Anayasa'ya ve Kıyı Kanunu'na uygun olarak vatandaşlarımızın kıyılarımızdan ve denizlerimizden ucuz ve kolay bir şekilde yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca günübirlik tesis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığımızın kontrolünde olacak şekilde günübirlik tesis alanları kısa süreli (sezonluk) olarak kiralanabilecektir" ifadelerini kullandı.

ANTALYA, MUĞLA, BODRUM, ÇEŞME

Halk plajlarının değişen yeni yönetmeliğe göre bakanlık denetim ve kontrolünde vatandaşa hizmet vereceğini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Halk plajı olarak isimlendirilecek bu yerler, gerek fiyat, gerekse işletme bakımından Bakanlığımızın kontrolü, gözetimi ve denetimi altında olacaktır. Böylelikle vatandaşlarımız tarafından yoğun teveccüh gösterilen Antalya, Muğla illeri ile Bodrum, Çeşme ilçeleri gibi seçkin il ve ilçelerimizdeki denizlerimizden, kıyılarımızdan ve plajlardan vatandaşlarımızın ucuz, kolay ve sağlıklı bir şekilde yararlanmaları sağlanacaktır."

'KIZKALESİ HALK PLAJINA GİRİŞTE ÜCRET YOK'

Bakan Ersoy, Mersin'in Erdemli ilçesi sınırları içinde yer alan ve Bakanlığın denetiminde iş ve işlemlerin yürütüldüğü Kızkalesi'ndeki halk plajına girişte ücret alınmayacağını belirterek, "Plaja gelen ziyaretçilerin yararlanması adına hizmete sunulan şezlong ve şemsiye ücreti kişi başı 20 TL'dir. Ayrıca bu ücrete duş, tuvalet ve soyunma kabini ücreti dahildir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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