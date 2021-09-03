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Bakan Ersoy, Bollywood sinemasının yıldızlarını Çırağan Sarayı'nda konuk etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bollywood sinemasının önemli isimlerinden olan Salman Khan ve Katrina Kaif'i dün akşam Çırağan Sarayı'nda konuk etti.

03 Eylül 2021 Cuma 10:06
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Bakan Ersoy, Bollywood sinemasının yıldızlarını Çırağan Sarayı'nda konuk etti

Bollywood Sinemasının dünyada tanınan isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif Çırağan Sarayı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinde filmlere imza atan iki yıldız oyuncu, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile basın mensuplarına açıklamalar yaptılar.

"YAPIMCILIK TÜRKİYEDE ÇOK GELİŞTİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye'de dizi, film sektörü çok yol kat etti. Amerika'dan sonra yurt dışına çok Türk dizi, filmleri oldu. Yapımcılık, Türkiye'de çok gelişti. Türkiye'nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. Bunun yurt dışında tanıtımı çok güzel yapılıyor son zamanlarda. Uluslararası yapım firmaları, prodüksiyon firmaları Türkiye'de artık çekimler yapmaya başladılar. Bu bağlamda Hindistan'ın film sektörünün de ilgisini çekiyor. Bu bize iki türlü avantaj sağlıyor. Ekonomik açıdan bir avantaj sağlıyor. Ekonomiye çok katkısı var. Her şeyden önce turizm açısından tanıtım ve yenilik açısından tüm dünyada önemli bir ihtiyacı karşılıyor dolaylı şekilde. O yüzden Türkiye'de geliştirilmesi gereken bir sektördü, geliştiriyoruz" dedi.

"İNŞALLAH DAHA FAZLA YAPIMCI FİRMAYI TÜRKİYE'DE GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

Bakan Ersoy, "Bizi ilgilendiren ikinci bir konu da bakanlık nezdinde kurmuş olduğumuz birim. Bütün bu yabancı prodüksiyon, film firmalarının çekim sırasında ihtiyaç duyacakları izinleri organizasyonları birinci elden hallediyor. Bütün bürokrasiyi hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bu da onların açısından sevinçle karşılanıyor. Çok rahat ettiklerini bizzat dile getiriyorlar. İnşallah daha fazla yapımcı firmayı Türkiye'de görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ZİYARET ETMEYİ EN SEVDİĞİM ŞEHİRLERDEN BİRİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Katrina Kaif, "Türkiye, ziyaret etmeyi en sevdiğim ülkelerden biri. Bu şehre ikinci gelişim. İlk filmimizi de İstanbul'da tam olarak bu otelde çekmiştik. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver. Özellikle yemekleri ve görülecek yerleri bakımından çok güzel bir şehir" dedi.

Salman Khan ise, "Arkadaşıma katılıyorum. İlk çekimi burada yaptık. İlk çekimden bu yana fazladan iki tünel ve bir köprünüz var. 7 yıl önce geldiğimizden bu yana insanlar hiç değişmemiş. Herkes hala sıcakkanlı ve bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İstanbul'da ilginizi çeken nedir sorusuna cevap veren Salman Khan, "Sizsiniz bakanım" şeklinde yanıt verdi.

"ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAYRANIYIM "

Katrina Kaif, Diriliş Ertuğrul'un en sevdiği dizi olduğunu söyledi. Salman Khan da annesinin diziyi izlediğini belirtti. Kaif son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin, "Bütün 89 bölümünü izledim ve Engin Altan Düzyatan'ın büyük hayranıyım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyBollywoodÇırağan Sarayı
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