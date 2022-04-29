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Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık" dedi.

29 Nisan 2022 Cuma 08:33
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi program için Çankırı'ya geldi. Vali Abdullah Ayaz ile bir araya gelen Bakan Dönmez, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı. Bakan Dönmez, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dönmez, iftar vakti ise pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi. 

Türkiye'nin elektrikte sesiz devrim yaptığını söyleyen Bakan Dönmez, "2000'li yılların başında 30 bin megawattlık elektrik kurulu gücümüz vardı. Bugün artık 100 bin megawattı geçtik. Dünyada bu kadar kurulu güce sahip 14 ülke var. Avrupa'da 6 ülkeden birisiyiz. Eskilerimiz hatırlayabilir. Günde birkaç saat elektrik kesiliyordu. Şimdi arızalar, olağanüstü durumlar hariç kesintimiz yok. O zamanlar kurulu gücümüz yetmediği için mecburen kesintili pay ederek yapabiliyorduk. Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemizden, hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 80- 90'ı özel sektör kaynağı. O kaynakları da sizlere hastane, okul, yol yapmak üzere ayırmış olduk. Şimdi yap işlet devret modellerini biliyorsunuz, muhalefetin bir kısmı eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işlere ayırmış olsaydık ya hastanemiz eksik olacaktı ya okulumuz eksik olacaktı ya elektrik direğimiz eksik olacaktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, son olarak Taş Mescit'te düzenlenen 'Gençlik Programı'na katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezElektrik
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