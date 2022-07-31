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Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde 9 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla buluştu. 

31 Temmuz 2022 Pazar 17:33
Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Dönmez ilk olarak Gölpazarı ve Yenişehir ilçelerine giderek, sel afetinden etkilenen köy ve mahallelelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Bakan Dönmez daha sonra Gölpazarı ilçesine bağlıTürkmen köyündeki selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. 

Sel bölgesinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, "Olay olur olmaz hemen gerek valimiz, gerekse AFAD başkanlığımızla doğrudan irtibata geçerek hemen gerekli desteğin, yardımın yapılması ile ilgili, arkadaşlara gerekenleri söyledik. Olay yaşandığı anda teyzemiz ruhunu teslim etmiş. Oğlu Sinan kardeşimiz de yaralı kurtarılmıştı. Burada muhtarımızla da görüşüyoruz. Ekinlerde, tahıllarda bazı zararlar, ziyanlar var. Onlarla ilgili olarak da tarım müdürlüğümüz gerekli hasar, tespit çalışmalarını tamamlamış. Biz de milletvekilimizle birlikte Ankara'da takip ettik. İlgili birimlerle görüştük. İnşallah bir hafta içerisinde ödenek de valiliğimizin hesabına geçecek." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezBilecik
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