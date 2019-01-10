Bakan Çavuşoğlu: YPG'ye harekat, ABD'nin çekilmesine bağlı değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini açıkladıktan sonra, ABD'nin çekilme kararı aldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hem çekilme kararı verecekseniz, hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayacak ifadelerde bulunacaksınız. ABD geri vites yapmayı da öğrendi sanırım. Sahadakiler Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor. Trump iki defa çekileceğini söyledi. Pompeo'nun Trump'ın kararı kesin, açıklaması önemli" dedi.



'SURİYELİ KÜRTLER DEMEK YPG/PKK DEMEK DEĞİLDİR'



Çavuşoğlu, Trump’ın, Suriye’den çekilme kararının ardından ABD’li bazı yetkililer tarafından caydırılmaya çalışıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Buna kılıf için 'Türkler, Kürtleri katletmesin' dediler. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz muhataplarımıza bu üsluptan rahatsız olduğumuzu söyledik. Suriyeli Kürtler demek YPG/PKK demek değildir, Türkiye'deki Kürtler demek YPG/PKK demek değildir. Bunu hepsi çok iyi biliyor. Herkesten daha iyi Pompeo'nun bilmesi gerekiyor. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk. Bir terör örgütü var, bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. ABD de bunlara destek veriyor. ABD insan hakları konusunda bu kadar hassas ise neden Ezidiler'den bahsetmiyor."



'YPG/PKK'YA YÖNELİK OPERASYONUMUZ ABD'NİN ÇEKİLMESİNE BAĞLI DEĞİL'



Türkiye’nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'ya yönelik operasyonun ABD'nin çekilmesine bağlı olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Sahada çekilmemek için çalışanlar var. Önemli olan Trump'ın verdiği söz, koordinasyon başladı. ABD'ye her türlü lojistik destek vereceğimiz söyledik. Süreçle ilgili muhataplarımızla görüşeceğiz. Bugün Pompeo ile telefonda görüşmeyi planlıyorum. Hem Pompeo'nun, hem Trump'ın Türkiye'ye gelme sözü var, karşılıklı ziyaretlerin olmasında fayda var. YPG bugüne kadar herkesi kullanmaya çalıştı. Rejim de YPG'nin amacının ne olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.



‘TERÖR ÖRGÜTLERİNİ İDLİB’E BİZ GETİRMEDİK'



Çavuşoğlu açıklamasında, İdlib meselesi ile ilgili mutabakatın sağlandığını, ancak zaman zaman aksaklıkların olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Terör örgütlerini İdlib'e biz getirmedik. Rejim terör örgütlerinin İdlib'e gitmesini bizzat sağladı. İdlib Mutabakatı'nda Rusların ya da rejimin bulunduğu bölgede taciz olmaması ve rejimin buraya saldırmaması var. Ruslar da söylüyor, mutabakat başarılı şekilde uygulanıyor. İdlib'de şiddetli çatışmaların durdurulması için gerekli adımlar atıldı. Putin ve Erdoğan arasında iki görüşme planlanıyor. Birincisi Üçlü Zirve. Ruslar önümüzdeki haftalarda Üçlü Zirve'ye ev sahipliği yapmak istediğini bildirdiler. Tarihler üzerinde çalışılıyor. İkincisi Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilecek ikili zirve."



‘TÜRKİYE TİCARETTE DAYATMALARI KABUL ETMEZ’



ABD'nin patriot füzeleri için teklifte bulunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim de bu sistemlere ihtiyacımız var. Ticarette Türkiye dayatmaları kabul etmez. Diğerini iptal et, benden al dayatmasını kabul etmeyiz. ABD'li muhataplarımızla bu konuda her zaman şeffaf olduk. Vermiyorlarsa, ben her yerden alabilirim. Bunu NATO Genel Sekreteri de söyledi. S-400 anlaşmasına kimsenin söz söyleme hakkı yok."