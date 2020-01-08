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Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Irak'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Irak'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:30
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Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gündemimizde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanmaktadır" denildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran'da kalkışından hemen sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili Ukraynalı mevkidaşı Vaydm Prystaiko'yu telefonla arayarak taziye mesajı iletti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmüştür" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluIrak
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