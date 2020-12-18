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Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ikili ilişkiler ve savunma sanayii konularını görüşmek üzere Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, yargı konusunda Ukrayna’daki gelişmelerden dolayı Shmyhal’a memnuniyetlerini ifade etti.

18 Aralık 2020 Cuma 14:16
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Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü

UKRAYNA - Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki resmi ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’nin de katıldığı görüşmede, savunma sanayii ve ikili ilişkileri değerlendirildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZAYA YAKIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin artan bir ivmeyle devam ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin “Sonuç odaklı bir toplantıydı” dedi. Çavuşoğlu, iki ülke arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaya yakın olduğunu Ukrayna Başbakanı Shmyhal’dan duymaktan memnun olduklarını belirtti.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Çavuşoğlu Ve AkarUkrayna Başbakanı Shmyhal
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