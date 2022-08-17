Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme süreciyle ilgili, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor" dedi. Türkiye ve İsrail’in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da, “İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” açıklamasını yaptı.