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Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünya Türkiye'nin samimi gayretlerini gördü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrılmasına ilişkin "Önümüzdeki süreçte de biz çabalarımızı sarf edeceğiz; ama tüm dünya iki şeyi gördü. Türkiye'nin samimi gayretlerini ve de Sarraj tarafının da yine ateşkesi, barışı istemiş olduğunu gördü" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünya Türkiye'nin samimi gayretlerini gördü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrılmasına ilişkin "Önümüzdeki süreçte de biz çabalarımızı sarf edeceğiz; ama tüm dünya iki şeyi gördü. Türkiye'nin samimi gayretlerini ve de Sarraj tarafının da yine ateşkesi, barışı istemiş olduğunu gördü" dedi.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünya Türkiye'nin samimi gayretlerini gördü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Moskova'da gerçekleştirilen Libya barış görüşmelerinde Hafter'in Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'dan ayrılmasına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Metin tamamlanmıştı. Tam imzalama aşamasında Ruslar bize geldiler 'Hafter süre istedi biz de yarın sabaha kadar süre verdik. Dolayısıyla şu anda bu metni imzalamayacaklar' dedi. Daha sonra bunu Başbakan Sarraj ve ekibine anlattık. Sürekli gelişmeler konusunda Cumhurbaşkanımıza bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık. Biz gayet yapıcı bir şekilde anlattık, Ruslar geldi ve Sarraj ekibine anlattılar. Sarraj ve ekibi tarafından Trablus’ta bunlar imzalanacaktı, diğer taraftan da Hafter imzalayacaktı. Bu mutabakat sağladığımız metni imzaladılar ve bize teslim ettiler Türkiye olarak. Daha sonra Ruslar Hafter’in ikna edilmesi icin çabalarına devam edecekti. Ve sabah edindiğimiz bilgiye göre, bu teyitli bilgiyi Ruslar da teyit ettiler, imzalamadan Moskova'yı terk etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin’in 8 Ocak’taki çağrı neticesinde üzerimize düşeni yaptık."

'RUSLAR SAMİMİ'

Sürecin daha önce başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Rusya Hafter tarafını ikna edecekti. Önce ateşkes konusunda bir gecikme oldu, daha sonra Putin’in çok gayretleri olduğunu gördük ve ateşkesi desteklediğini Hafter açıkladı. Ama maalesef bu gayretler mutabakat sağlanmasına rağmen Hafter'in bu belgeyi imzalamasına yetmedi. Biz burada illa Rusya'yı suçlamak istemiyoruz, onlar samimi. Önümüzdeki süreçte de biz çabalarımızı sarf edeceğiz; ama tüm dünya iki şeyi gördü; Türkiye'nin samimi gayretlerini ve de Sarraj tarafının da yine Libya'da ateşkesi, barışı istemiş olduğunu gördü" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:41
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes AnlaşmasıHafterDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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