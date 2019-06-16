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Bakan Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanlığı’nın Hatay Temsilciliği’nin açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu “S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika’ya biz eğer; bu konularda herhangi bir endişeniz varsa gelin beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım dedik. NATO’da içinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almanıza müsaade etmiyoruz' diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çünkü biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz.” dedi. 

Bakan Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanlığı’nın Hatay Temsilciliği’nin açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu “S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika’ya biz eğer; bu konularda herhangi bir endişeniz varsa gelin beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım dedik. NATO’da içinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almanıza müsaade etmiyoruz' diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çünkü biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz.” dedi. 

16 Haziran 2019 Pazar 21:08
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Bakan Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil

HATAY DHA 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği’nin açılışını katıldı. İlk olarak Hatay Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada Vali Rahmi Doğan ve Hatay milletvekilleri ile yaklaşık 25 dakikalık basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikten sonra şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından ikindi namazını Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii’nde kılan eden Bakan Çavuşoğlu, ardından Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği’nin açılışın yapmak üzere düzenlenen törene katıldı.

BİZ BAĞIMSIZ BİR DEVLETİZ

Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bağımsız bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Elbette bağımsız bir devletiz. Evet NATO üyesiyiz müttefikliğimiz var, bir çok uluslararası örgüte üyeyiz. AB’ye katılmak için de stratejik bir hedef koyduk zorlukları görüyoruz. Bizim uluslararası örgütlere üye olmamız ya da ikili ilişkileri geliştirmemiz onların bizim dış politikamızı sorgulamasına bir meşruiyet kazandırmıyor. Biz bağımsız bir devletiz kararlarımızı kendimiz alırız. Bugün S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika’ya biz 'Eğer; bu konularda herhangi bir endişeniz varsa gelin beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım' dedik NATO’da içinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almanıza müsaade etmiyoruz' diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çünkü biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz. Biz tüm dünya ile ilişkilerimizi götürmek zorundayız bunun için deçaba sarf ediyoruz" dedi. 

'BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ, TEK TARAFLI POLİTİKALARDIR, DAYATMALARDIR'

Türkiye'nin her konuda ülkelerle müzakere edebileceğine vurgu yapan bakan çavuşoğlu, "Diplomatik kanalları her zaman açık tutmak isteriz; ama diplomasi demek müzakere demek her zaman başkalarının istediklerini kabul etmek demek değildir. Uzlaşı kültürü ise ona da varız. Bizim karşı olduğumuz tek taraflı politikalardır, dayatmalardır, tehdit dilidir; o yüzden kendi inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Tam bağımsız özgür olmak kolay bir süreç değildir. Ecdadımızda tarihten bu yana birçok zorlukları göğüslemiştir.” dedi.

REJİMİN SALDIRILARI RUSYA İLE İMZALADIĞIMIZ İDLİP MUHTIRASINA DA AYKIRI

Suriye konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Evet şimdi geri dönüşler başladı. Hemen Hatay’ın da yanı başında olan Afrin bölgesine ve Fırat Kalkanı’yla DAEŞ’ten temizlediğimiz bölgelere şu ana kadar 330 bin Suriyeli döndü. Suriyelilerin dönme isteğini buradan da görüyoruz, yeter ki orası güvenli olsun. Bugün İdlip güvenli olsun oraya da İdlip’e de dönüşler hızlanacak ama maalesef yeniden rejimin burada saldırılarını görüyoruz. Biz inşallah bu güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra o bölgeye de oralarda destek vererek Suriyelilerin dönüşlerine yardımcı olacağız; ama rejiminde bu saldırganlığını kabul etmemiz mümkün değil ve Rusya ile imzaladığımız İdlip Muhtırasına da aykırı. Burada rejimi durdurmakta bugüne kadar Suriye konusunda yakın işbirliği ile çalıştığımız Rusya’nın ve İran’ın sorumluluğudur. Çünkü rejimin garantörüdür hem siyasi süreçte hem de sahadaki bu tür vardığımız mutabakatlarda.” ifadelerini kullandı. 

ARTIK HEDEF KANDİL’DİR

Terör örgütüne yönelik düzenlenen opersyonlarla teröre geçit vermeyeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Son günlerde rejiminde bizim gözlem noktalarına taciz atışı yaptığını görüyoruz. Tıpkı geçmişte Afrin’de o teröristlerin yaptığı gibi, tıpkı şimdi ara sıra Telafir’den PKK’lıların YPG’lilerin yaptığı tacizler gibi. Nasıl o tacizleri saldırılar tölere etmediysek rejiminde askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil haddini bildiririz herkes haddini bilsin. Bu konularda neler yapabileceğimizi sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ sözleri ile kahraman askerlerimizin ve onları destekleyen polis özel harekatlarımızın sahada neler yaptığını yapabileceğini gördük. Aynı şekilde pençe harekatıyla, operasyonuyla kahramanlarımız artık o teröristlere de Irak dağlarını dar ediyor ve onları da inlerine gömmeye devam ediyor. Bugün yine 7 tane teröristi orada etkisiz hale getirdiler artık hedef Kandil’dir. Neresi olursa olsun ister Kandil ister Sincan isterse Kuzey Doğu Suriye olsun ülkemize yönelik tehdit oluşturan teröristlere hiç çekinmeden gerekeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğluönce VatanAmerikaS400
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