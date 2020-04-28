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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

28 Nisan 2020 Salı 12:16
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

ANKARA - Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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