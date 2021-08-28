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Bakan Çavuşoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Çavuşoğlu, yangından zarar görenlerin sorunlarını çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:59
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Bakan Çavuşoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Çavuşoğlu’nun yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve diğer yetkililer de yer aldı. Toplantıda, görevliler tarafından yangın bölgesinde yapılan en son çalışmalar hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluAfadToplantıManavgat
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