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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:10
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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Covid-19 salgını, turizm ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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