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Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar ne bizle ne şirketle temasta bulunmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde Mozart adlı konteyner gemisinden korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk mürettebata ilişkin, "Bölge ülkelerin hepsiyle temasa geçtik. Korsanlar ne aileler ne bizler ne de şirketle temasta bulunmadılar. Süreci takip ediyoruz" dedi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:51
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Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar ne bizle ne şirketle temasta bulunmadı

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Meclis'te bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Şentop'un görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Çavuşoğlu, yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı, personeli Türk olan gemiye yönelik saldırı olduğunu hatırlatarak, "15 vatandaşımız korsanlar tarafından kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam limana yaklaştı, biraz açıkta. Gabon yetkilileri ve güvenlik güçleri ile bir ekip gemiye çıktılar, gemi temiz, güvenlik ile ilgili bir sıkıntı yok. Bir vatandaşımız karnından yaralanmıştı, durumu çok iyi" dedi.

'VEFAT EDEN PERSONEL AZERBAYCAN'A GÖTÜRÜLECEK'

Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Azerbaycanlı personele ilişkin,  "Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimiz gemiden alınıp, Gabon'a getirildi, orada İslam'a uygun şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Başkent Librevil'e götürmek için bir helikopter tahsis ettiler. Librevil'den hareket edecek uçak ile cenazesini Türkiye üzerinden kardeş Azerbaycan'a ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip ediyor. İçişleri bakanlığımız, biz de vatandaşlarımızın yakınları ile temastayız" diye konuştu. 

'KORSANLAR KİMSEYLE TEMASTA BULUNMADI'

Bakan Çavuşoğlu, korsanlardan henüz haber olmadığını belirterek, "Gemi güvenliği alındı. Personel şu an gemide kalıyor, şirket de böyle istedi. Bölge ülkelerin hepsiyle temasa geçtik. Gabon'da da yetkililer süreci yakından takip ediyorlar. Bizden ilave bilgiler istediler, ilave bilgileri de verdik. Diğer ülkelerin de ilgili kurumları ile temastayız. Geminin sahibi olan şirket tüm hazırlıklarını yaptı. Korsanlar ne aileler ne bizler ne de şirketle temasta bulunmadılar. Süreci takip ediyoruz. O bölgede daha önce de saldırılar olduğu için genellikle gemiler ilave tedbirler alıyorlar. Bunu özellikle yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerden de öğrendik. Bu inşallah diğer şirketler için de ders olur, bu bölgede gemi şirketleri ilave tedbirler alırlar" ifadesini kullandı.

'TEMASLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Şentop ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Avrupa Birliği ile ilişkilerde TBMM ile AB Parlamentosu arasında mevcut komisyonlar olduğunu, her türlü temasın faydası bulunduğunu belirterek, "2021 yılına diplomasi açısından çok hızlı başladık. Bu süreçte gazi Meclisimizin, milletvekillerimizin, sayın başkanımızın bizlere desteği çok önemli. ABD'de yeni bir yönetim iş başına geldi. Elbette dışişleri bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız temaslarını artırarak devam ettirecek. Yine kongre ile yüce Meclisimizin, milletvekillerimizin temaslarının mutlaka faydası olacaktır. Sayın Meclis Başkanımızın da davet ettiği senato başkanları var. O ziyaretlerin gerçekleşmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz, bu konuda Meclis Başkanımızın talimatlarını aldık" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıBakanGine KörfeziGemiKorsan
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