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Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya geldi.

09 Ekim 2022 Pazar 17:11
Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da

FRANSA, (DHA)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluFransadaFransaÇavuşoğlu
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