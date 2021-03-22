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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul etti.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:05
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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ile görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. 

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda BM Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute ile Nisan sonu Cenevre’de düzenlenecek gayrıresmi '5+BM' toplantısının hazırlıklarını ele aldık. Kıbrıs’ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm; iki devletin egemen eşitliğine dayalı işbirliğidir" ifadesini kullandı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluBM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi
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