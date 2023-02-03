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Bakan Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye'deki misyonlarını detay paylaşmadan geçici olarak kapatması "maksatlı"dır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Türkiye'deki misyonlarını detay paylaşmadan geçici olarak kapatmasının "maksatlı" olduğunu söyledi.

03 Şubat 2023 Cuma 12:43
Bakan Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye'deki misyonlarını detay paylaşmadan geçici olarak kapatması "maksatlı"dır

ANKARA/İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını geçici olarak kapatan 9 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması hakkındaki soru üzerine Çavuşoğlu, bazı Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, konsolosluk birimleri dahil büyükelçiliklerde tüm hizmetleri durdurduğunu, hatta kapattıklarını söyledi.

Söz konusu misyonların, diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını "bir terör tehdidi" olduğunu söyleyerek geçici olarak kapattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir terör tehdidi varsa, hele hele müttefikse bu tehdidin nereden kaynaklandığını, kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Bize söylüyorlar, 'somut bilgilerimiz var, bir tehdit var, o nedenle kapatıyoruz'. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu bir saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor."

Somut bir bilgi paylaşımının olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?" dedi.

Çavuşoğlu, burada bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, dün büyükelçileri Bakanlığa çağırarak tam da bunu söylediklerini aktardı.

"Biraz dürüstlük ve samimiyet bekliyoruz"

Dün bazı bakanlarla, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile de görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin buradan aldıkları başvuruları İstanbul'a göndererek hafta sonu da vize işlemi yapacağını, bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken bizimle detayları paylaşmadan önce bu adımları atmaları, tüm ülkeler için söylüyorum, maksatlı. Burada 'Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var' imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele seçim öncesi Türkiye'yi, AK Parti iktidarını, bizleri zor durumda düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok, amaçlarına hizmet etmez. O yüzden biraz dürüstlük ve samimiyet bekliyoruz."

9 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerine verilen mesaj

Dün, büyükelçilere "burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiği" mesajını verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK/YPG dahil tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini, yabancı terörist savaşçılarla en çok mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından İçişleri Bakanlığının özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerini artırdığını belirterek, bu konularda hassas olduklarını ifade etti.

Bu olayla hiç ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerinin de misyonlarını kapattığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin diğerlerine de 'bu eyleme, yani kapatma eylemine siz de katılın' dediğini de biliyoruz. Bizim elimizde bu tür bilgiler de var. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu açıklamalar ve kapatma eylemleri maksatlıdır ve biz de gerekli uyarıları yaptık. Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge paylaşmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar da olacaktır. Bu mesajı da dün kendilerine verdik."

AA

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