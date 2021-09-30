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Bakan Çavuşoğlu: Almanya dürüst bir arabulucu

30 Eylül 2021 Perşembe 14:22
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Bakan Çavuşoğlu: Almanya dürüst bir arabulucu

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya seçimlerine ilişkin, "Alman halkının iradesi sandığa yansıdı. Ya büyük koalisyon ya da 3'lü koalisyon olacak. Avrupa ve Almanya'ya hayırlı olsun. Bizim de Almanya ile bazı konularda görüş ayrılığımız oldu ama genel anlamda Almanya'nın dürüst bir arabulucu olduğunu söyleyebilirim. Türk asıllı milletvekili sayısının da arttığını görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Mahamat görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Mahamat'ın Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Olarak Türkiye'ye ilk defa resmi ziyarette bulunduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye, Afrika Birliği ilişkilerimizi değerlendirdik. Afrika'daki gelişmeleri ve bölgesel konuları da ele aldık. Bizim Afrika'ya yaklaşımımız Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulmaya dayanıyor. Afrika'da büyükelçilik sayımız 2002'de 13'tü, bugün 43. Hedefimiz 49'a ulaşmak. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerin sayısı da arttı. 2008 yılında 10'du, 2021'e geldiğimizde bu sayı 37'ye çıktı. Önümüzdeki yıllarda Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilik sayısının artacağına inanıyoruz. Firmalarımız Afrika ülkelerinde çok faal. Farklı ülkelerde gerçekten iş insanlarımız çok önemli projeleri hayata geçiriyor" dedi.

'HEDEFİMİZ 50 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK'

Bakan Çavuşoğlu, Afrika kıtası ile toplam ticaret hacmine ilişkin, "Afrika kıtası ile toplam ticaretimiz 2003 yılında 5.4 milyar dolardı, bugün ise 25 milyar doların biraz üstünde. Pandemiye rağmen bu rakam artıyor. Hedefimiz 50 milyar dolara ulaşmaktır. Afrika'da farklı örgütler var ama Afrika Birliği, kıtanın en kapsayıcı örgütü. 2008'deki ilk zirvede ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Türkiye olarak biz 10-11 ve 17-18 Aralık'ta zirve yapmayı önermiştik. Başkan bugün güzel bir haberle geldi, Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesini 17-18 Aralık'ta yapabileceğimizi söylediler. Bu zirvenin çok başarılı geçmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın net bir talimatı var; tüm zirvelerden daha başarılı bir zirve olması gerekiyor. Başarılı geçmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. 21-22 Ekim'de İstanbul'da 3'üncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu düzenlenecek" diye konuştu.

'AŞININ PAYLAŞIMI KONUSUNDA AFRİKA ÖNCELİĞİMİZ OLACAK'

Bakan Çavuşoğlu, Afrika'ya koronavirüs aşısı desteğinde bulunulacağını kaydederek, "Birçok alanda somut adımlar atmaya devam edeceğiz. Afrika Birliği ve Afrika ülkelerine desteğimizi Türkiye olarak devam ettireceğiz. Türk Konseyi olarak Afrika Birliği ülkelerine aşı desteğinde de bulunacağız. En çok aşıya ihtiyaç duyan ülkelere bu aşıyı ileteceğiz. Afrika'da aşı üretimi konusunda neler yapabileceğimizi de değerlendik. Turkovac hazır olduğunda aşının paylaşımı konusunda Afrika bizim önceliğimiz olacak. Afrika Birliği'nin sadece Afrika kıtası için değil küresel sisteme katkılarını çok iyi biliyoruz" ifadesini kullandı. 

'ALMANYA VE AVRUPA'YA HAYIRLI OLSUN'

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da yapılan seçime ilişkin de, "Almanya'da seçimler neticelendi. Alman halkının iradesi sandığa yansıdı. Ya büyük koalisyon ya da 3'lü koalisyon olacak. Bakalım ne zaman yeni koalisyon hükümeti kurulacak. Avrupa ve Almanya'ya hayırlı olsun. Bizim de Almanya ile bazı konularda görüş ayrılığımız oldu ama genel anlamda Almanya'nın dürüst bir arabulucu olduğunu söyleyebilirim. Türk asıllı milletvekili sayısının da arttığını görüyoruz. Bu da Türklerin Almanya'da entegrasyon konusunda başarılı olduğunun göstergesi. Türk asıllı Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz vatandaşlarımız son derece başarılar.

Tunus bizim için kardeş bir ülke, Tunus ile ilişkilerimiz her dönemde iyi olmuştur. Ülke içinde yaşanan gelişmeler ile ilgili düşüncelerimizi de her zaman paylaşıyoruz. Tunus'un huzuru, iç barışı sadece Tunus için de değil bölge ülkeler ve Afrika için de önemli. İlk defa bir kadının başbakan olması bundan da ayrıca memnunum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluAlmanyaArabulucu
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