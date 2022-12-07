Bakan Çavuşoğlu: ABD Başkanı Biden F-16 konusunda desteğinin tam olduğu söyledi

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin açıklamalarında F-16 konusundaki desteğinin tam olduğunun görüldüğünü belirterek, "Bizimle ikili ilişkilerinde de bunu sürekli vurguladılar. NATO için de son derece faydalı olduğunu vurgulamışlardır. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bali'de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmesinde, F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Bunun bir an önce nihayete kavuşması gerekiyor. F-16 alımımız ve mevcutların modernizasyonunda prosedür olarak tamamlanması gerekiyor" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. F-16 ile ilgili bir soruya cevap veren Çavuşoğlu, "ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu, kendi açıklamalarında da gördük. Bizimle ikili ilişkilerinde de bunu sürekli vurguladılar. Bunun NATO için de son derece faydalı olduğunu vurgulamışlardır. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bali'de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmesinde, F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Tabi kongrenin de burada rolü önemli. Dolayısıyla kongrenin rolünün de olumlu olması gerekiyor. Bazı açıklamalar oldu; ama sizin de söylediğiniz gibi Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın oylamaya sunulacağı metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu bir gelişme. Ayrıca bu konu basına düşmeden önce bilgimiz vardır. Bunun bir an önce nihayete kavuşması gerekiyor. F-16 alımımız ve mevcutların modernizasyonunda prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın herhangi bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.





"MOLDOVA İLE OLAN TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"



Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel bağların olduğunu belirterek "Dostumuz Moldava'nın esenliğine çok önem veriyoruz. Moldova ile stratejik ortaklık seviyesinde iş birliğimiz var. Kapsamlı iş birliğimizi her alanda geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye ve Moldova arasındaki yakın ilişkiler, bölgemizin istikrarı için son derece faydalıdır. Geçtiğimiz sene Moldova'yı ziyaret ettiğimde ikili ilişkilerimizi ilerletmek için daha yakın çalışma konusunda mutabık kalmıştık. Memnuniyetle söylemek isterim, o ziyaretten bu yana olumlu adımlar attık. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısının birincisini 2019 yılında Ankara'da gerçekleştirmiştik. İkincisini Kişinev'de gerçekleştireceğiz. Bunun hazırlıklarını bu anlaşma çerçevesinde dışişleri bakanlıkları yapıyor, hazırlıklılarımıza devam ediyoruz. Her ülkeyle olduğu gibi, Moldova'yla da ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine önem veriyoruz. Ticaretimiz hızlı bir şekilde artıyor. Geçen sene bir önceki yıla göre ikili ticaret hacmimiz yüzde 53 artarak 857 milyon dolarak ulaştı. Bu artışın bu yılda devam ederek Ekim ayı itibariyle 818 milyon dolara yaklaştı. Böylelikle geçen seneki rakama ulaşmış olduk. Öyle görünüyor ki 1 milyar hedefimize ya ulaşacağız ya da çok yaklaşacağız" diye konuştu.





"BÖLGEMİZDE ADİL BİR BARIŞIN OLMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"



Çavuşoğlu, "Biz Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir destek veriyoruz. Özel bağlarımızın olduğu Gagavuz özerk yeri, Moldova'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Gagavuz özerk yeriyle Kişinev makamlarının diyaloğunun arttırılmasını istiyoruz. Ukrayna'daki savaş ikili ilişkilerimizin yanı sıra, görüş alışverişi yaptığımız konuların başında geldi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan en çok etkilenen iki ülkeyiz. Moldova sınır komşusu olduğu için çok fazla etkilendi. Tahıl Antlaşması çabalarımızın bir neticesidir. Bölgemizde kalıcı ve adil bir barışın olması gerekiyor. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.





"F-16 KONUSUNUN BİR AN ÖNCE NİHAYETE KAVUŞMASI GEREKİYOR"



Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin F-16 satışındaki tutumu ile ilgili, "ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu kendi açıklamalarında da gördük. Bizimle ikili ilişkilerinde de bunu sürekli vurguladılar. İkili görüşmelerde bunun NATO içinde son derece faydalı olduğunu vurgulamışlardır. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bali'de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmesinde, F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Tabi kongrenin de burada rolü önemli. Dolayısıyla kongrenin rolünün de olumlu olması gerekiyor. Bazı açıklamalar oldu ama sizin de söylediğiniz gibi; Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın oylamaya sunulacağı metinde, olumsuz bir unsurun olmaması olumlu bir gelişme. Ayrıca bu konuda basına düşmeden önce bilgimiz vardır. Bunun bir an önce nihayete kavuşması gerekiyor. F-16 alımımız ve mevcutların modernizasyonun da prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın herhangi bir anlamı yok" dedi.





"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN BÜYÜK ROL OYNUYOR"



Moldova Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu, "Ukrayna'daki savaş sebebiyle ülkemiz çok fazla etkilendi. Hem enerji krizi hem de ekonomik krizinde sorunlar yaşadık. Bölgedeki enerji güvenliği oldukça büyük sorunlar yaşattı. Ayrıca fiyat artışı oluştu. Son dönemlerdeki Rusya bombardımanı sebebiyle bizim ülkemizde elektrik kesintileri meydana geldi. Bu sadece Rusya'yı değil, diğer ülkeleri de etkiliyor. En insani ihtiyaç olan su, elektrik ve ısı gibi konulardan eksik kalıyoruz. Aynı zamanda bir uçak hava sahamızı ihlal etti. Genel olarak Mevlüt Bey ile savaşın etkilerinden konuştuk. Bu savaş bizi direkt etkiliyor. Türkiye bu savaşta bölgedeki güvenliğin sağlanması için çok önemli bir rol oynuyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Tahıl Antlaşması'nda Türkiye'nin rolünü taktir ediyoruz. Bu sayede dünyadaki fiyat artışı engellendi" diye konuştu.



Moldova Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu toplantının ardından, Bakan Çavuşoğlu'na ülkesinin geleneksel gömleklerinden hediye etti.