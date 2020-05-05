Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e...
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok...
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
104 ülkeden 77 bin kişi,...
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı bu tahliyelerle birlikte ülkemize döndürdük ve önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz" dedi.

05 Mayıs 2020 Salı 15:10
0 Okunma
Bakan Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik

ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlık binasında bulunan Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Covid-19 ile yaptığı mücadelede  dünyada bir model olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Covid-19 ile içeride mücadele ederken dışarıya da yardımlarda bulunulduğunu belirterek, "Bize gelen talepleri karşılamaya çalıştık. Bu da dünyada çok ses getirdi. Bunu bazen içeride yanlış yorumlamaya çalışanlar oluyor; 'kendi ihtiyacımız varken' diye. Bizim de düne kadar üretemediğimiz solunum cihazı gibi bazı ürünlere ihtiyacımız vardı, biz de ithalat yapıyorduk. Ama burada ürettiğimiz ve ihtiyacımız fazlası olan ürünleri hibe yoluyla ya da ihracat izni vererek dünyanın birçok ülkesine ulaştırdık" dedi.

'BUNUNLA İLGİLİ ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK'

Yurt dışında bulunan öğrenci ve vatandaşların Türkiye'ye tahliyesini düzenli bir şekilde yapabilmek için bakanlık bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduklarını ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasıyla burada hizmet veriyor. Koordinasyon ve Destek Merkezi’mizin amacı yurt dışındaki vatandaşlarımızın tahliyesinde destek olmanın yanında içeride de diğer kurum ve bakanlıklarımızın yaptığı faaliyetleri birlikte koordine etmek oldu. Örneğin yurtdışından gelen vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımızın riyasetinde İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay, AFAD gibi bakanlık ve kuruluşlarla birlikte Türkiye'ye geldikten sonra yurtlara yerleştirilip karantinaya alınması gerekiyor. Yine yurtdışına yapılacak yardımlar konusunda da, içerideki faaliyetlerde de yapılacakları çeşitli bakanlıklarla koordine etmek için bu merkezimizi kurduk. Merkezimizin başında bakan yardımcımız Yavuz Selim Kıran var. 3 tane kıymetli büyükelçimizi de burada görevlendirdik. Burada bir amacımız da ulaşılabilir olmak. Yani herhangi bir vatandaşımız ya da o vatandaşımızın Türkiye’deki ailesi bize ulaşmak istediği zaman 7 gün 24 saat ulaşılabilmelidir. Bununla ilgili de çok olumlu tepkiler aldık. Bazı vatandaşlarımız sosyal medyada yazdıktan sonra 20 dakika içerisinde kendilerine dönüldüğünü sosyal medyada paylaştılar, bununla ilgili gerçekten çok teşekkür aldık."

'65 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI GETİRDİK'

Çavuşoğlu, dünyada Covid-19 salgını yaygınlaşmaya başlayınca Türkiye'ye tahliye talepleri olduğunu hatırlatarak, "Bu tahliye taleplerine duyarsız kalamazdık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu tahliye çalışmalarımızı gece gündüz kuruluş ve bakanlıklarımızla beraber yürütüyoruz. Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı bu tahliyelerle birlikte ülkemize döndürdük ve 16 Nisan’da ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın da sayısı arttı. Bugünlerde ise tersine dönmek isteyen vatandaşlarımız da oldu. Normalleşme başlayan ülkelerde örneğin Irak’ta normalleşme başlayınca Irak’tan birkaç hafta önce buraya getirdiğimiz bazı vatandaşlarımız Irak’a tekrar dönmek için bizden yardım istediler. Bunu da Irak makamlarıyla temas halinde olan sürdüreceğiz" dedi.

'YURT DIŞINDA 473 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Cenazelerin 350'den fazlasını ülkemize getirdik, diğerleriyle de ilgili işlemleri yürütüyoruz. Düzenli uçuşlar olmadığı için kargo uçaklarıyla vatandaşlarımızın cenazelerini getirebiliyoruz ve oradaki işlemler bittikten sonra yurtdışında Sivil Toplum Kuruluşları ve misyonlarımız ile çok iyi bir işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluCovid19Türk VatandaşlarıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir
Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir
Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın
Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın
Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması
Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması
Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi
Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi
Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı
Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele süreci
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele süreci
Çelik: Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir
Çelik: Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir
Sözcü Kalın: Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor
Sözcü Kalın: Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı