Bakan Bozdağ: Ucu açık indirim nedeni uygulamasına son veriyoruz

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni düzenleme ile kamuoyunda, halk arasında 'iyi hal indirimi' olarak bilinen takdiri indirim nedenlerini somutlaştırıyor, sınıflandırıyor ve ucu açık indirim nedeni uygulamasına son veriyoruz" dedi.



Bakan Bozdağ, Ankara'da bir otelde yapılan 'Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmasında, yeni dönemde adaletin vaktince tecelli etmesini temin etmek ve gecikmesini önlemek için ciddi tedbirler alacaklarını belirtti. Özellikle şiddet mağduru kadınlar ve cinayete kurban giden kadınlarla ilgili yapılan yargılamalarda toplumu ayağa kaldıran, pek çok insanın vicdanını sızlatan nice örneklere şahit olduklarını söyleyen Bozdağ, "Geçmişte Tokat'ta 23 yerinden bıçaklanan bir kadını, bıçaklayan faille ilgili adli kontrol kararı verilebildi. Aksaray'da kendinden geçmiş döne döne küçücük bir yavrumuzu dövene mahkeme, iyi hal indirimi uygulama kararı verebildi. Bu kararları televizyonda dinleyince kahroldum. Kanuna baktım; acaba bu kanun ne diyor. Mahkeme, hakim eleştirisi yapmak istemiyorum. Ama bir hakikati de burada bizim tespit etmemiz lazım. 23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili, bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. Ama 'Takdir hakkım var' diye kanunu amacı dışında değerlendirdiğimizde farklı sonuçlar elbette ortaya çıkabilir. Ama hakimlerin ve savcıların takdir hakları anayasa, kanun ve hukukla bağlıdır. Bu bağlılık dışında takdir hakkını hiçbirimizin kullanmaya hakkı yoktur" dedi.



'YENİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRMEYE KARAR VERDİK'



Yeni düzenlemeleri hayata geçireceklerini belirten Bakan Bozdağ, "Yeni düzenleme ile kamuoyunda, halk arasında 'iyi hal indirimi' olarak bilinen takdiri indirim nedenlerini somutlaştırıyor, sınıflandırıyor ve ucu açık indirim nedeni uygulamasına son veriyoruz. Yargılama öncesi, duruşma öncesi ve duruşma sırasındaki davranışların somut pişmanlığı gösteren davranışlar olması kuralını yasaya getirip, koyuyoruz. 2'nci olarak sırf duruşmada hakimi, mahkemeyi, etkilemek maksadıyla yapılan rol kesmelere, oynanan tiyatroya son veriyoruz. 'Kravat taktı, boyun büktü, el bağladı' gerekçeleriyle veya mahkemeye sunulan bu rol ve algı nedeniyle indirim yapılmayacağına dair açık ve net yasa koyuyoruz. 3'üncü olarak 'Gibi hususlar' ibaresi, fıkranın sonunda geçiyor; bu gibi hususlar ibaresinin içinde de ne var bilen yok. Sınırsız ve sonsuz şey; bunun içerisine girebilir. O nedenle bu ucu açık indirim nedenlerini de tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde iyi hal indirimi, somut pişmanlık gösteren davranışlarla ilgili olacak. Ucu açık nedenlerle olmayacak ve bu indirimi yapan hakim bunun gerekçesini de açık açık detaylıca karara yazacak" diye konuştu.



'BEN HAKİM VE SAVCI OLSAM SOSYAL MEDYA KULLANMAM'



Bakan Bozdağ, hakim ve savcılara sosyal medya ile ilgili olarak uyarıda bulunarak, "Yanlış anlaşılmasın ama hakim ve savcılarımızın sosyal medya kullanımlarına çok dikkat etmelerinde büyük fayda vardır. Kendi adıma söylüyorum; kimseye bir şey demem ama ben hakim ve savcı olsam sosyal medya kullanmam. Çünkü herkes ister başka isim altında kullansın, ister gerçek isim altında kullansın; o sosyal medya kullanımından sizin yorumlarınızdan, değerlendirmelerinizden, kanaatlerinizden, sizin hakkınızda fikir sahibi oluyor ve ona göre de size olan güveni sarsılıyor. Kendine yakın gören olduğu gibi uzak gören oluyor ve buna izin vermemeliyiz. O nedenle takdir size ait ama bu konuda büyük bir hassasiyeti yargı mensuplarımızdan beklediğimi de buradan ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.



'STOKÇULUKLA İLGİLİ MADDELERİ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ'



Bakan Bozdağ, stokçuluk yapanlara yaptırım uygulayacaklarını belirterek, "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saikiyle hareket edenler söz konusu. Ceza Kanunu'muzun 237'nci maddesi işçi ücretlerinin veya besin veya mallarının değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğuracak şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sahi hileli yollara başvuran kimselere ilişkin cezai yaptırımı öngörüyor. Ancak Ceza Kanunu'nda alınan tedbirlerin zaman zaman yetersiz olduğu görülüyor. Yeni dönemde stokçulukla ilgili maddeleri yeniden düzenleyeceğiz" dedi.