Bakan Bozdağ: Biden'dan Macron’a 7 düvel 2023’e kilitlendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Bakan Bozdağ, ilk olarak Gaziantep büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Bozdağ, en büyük gücün maden, petrol ve gaz olmadığını en büyük gücün bilgi, bilgiyi üretme, çoğaltma, yayma ve bunu endüstriyel teknolojiye dönüştürme başarısı olduğunu kaydetti.

‘BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜNE SON VERECEĞİM DİYEN PARTİLERE DAVA AÇILDI’

Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü sorunun AK Parti döneminde yapılan çalışmalarla sona erdiğini belirterek, anayasa ve yasalara rağmen haksız idari kararlar ve tedbirlerle, bu kararları teyit eden haksız mahkeme kararlarıyla, zulmün adının ‘adalet’ eşitsizliğin adının ‘eşitlik’ olduğunu kaydetti. Ülkede başörtüsü zulmüne son vereceğini söyleyen partilere kapatma davaları açıldığını hatırlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kadın öğrenciler arasında ayrım yapıldı, sadece erkek kadın arasında değil aynı zamanda kadın öğrenciler arasında ayrım yapıldı. Başı örtülü olana, ortaöğretimde de, yüksek öğretimde de eğitim-öğretim hakkından yararlanması, Anayasa ve yasalarımıza rağmen haksız idari kararlar ve tedbirlerle, bu kararları teyit eden haksız mahkeme kararlarıyla, zulmün adı adalet oldu, eşitsizliğin adı eşitlik oldu. Haksızlığın adı hak oldu, yıllar yılı bu uygulandı. Bu ülkede 'başörtüsü zulmüne son vereceğim' diyen partilere kapatma davaları açıldı. Gerekçelerinde bunlara yer verildi. En son Fatma Hanım’ın, Mehmet Bey’in, Ahmet Bey’in, Mehmet Bey’in de oyları olan 2008 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti birlikte mecliste değişiklik yaptık. Anayasa’nın 10’uncu maddesine bir ibare ekledik ve 42’nci maddesine de hiç kimse eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamaz dedik. Kötü mü demişiz? Ama ertesi gün gazeteler '411 el kaosa kalktı' dedi. CHP şimdi muhafazakarlarla da helalleşmek için dolanıyor ya onlar da koşa koşa Anayasa Mahkemesi’ne gitti ve Anayasa Mahkemesi yapılan düzenlemenin hem yürürlüğünü durdurdu hem de iptal etti. Arkasından 14 Mart 2008’de AK Parti'ye bu nedenlerle gerekçe gösterilerek kapatma davası açıldı. Türkiye nereden nereye geldiğini görmek için yaşanan değişimleri, yaşanan zorlukları birlikte değerlendirmek lazım."

‘TÜRKİYE'NİN İHRACATI TAHMİNİ 255-260 MİLYAR DOLAR’

Türkiye’nin bugün savunma sanayinde, ihracat kalemlerinin pek çoğunda dünyada parmakla gösterilen büyük başarılara imza attığını dile getiren Bozdağ, bunun eğitime ayrılan önemli bütçe ve yatırımlardan kaynaklı olduğunu söyledi. Bozdağ, 2002 yılında toplam ihracatın 35 milyar dolar olduğunu dile getirerek, 2022 yılı, birçok ekonomik dalgalanmalar olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının tahmini 255-260 milyar dolar seviyelerinde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, bilgiye hükmettikçe güçlenecek, kudretlenecektir. Bakın bir rakam verip, bu bahsi kapatmak istiyorum. Bizim 2002 yılında toplam ihracatımız 35 milyar dolar. Şu an 2022 yılı, birçok ekonomik dalgalanmalar var. Buna rağmen Türkiye'nin ihracatı tahmini 255-260 milyar dolar. Ne demek bu? Çok açık Gaziantep üreten, bilgiye de hükmeden, sanayi kentidir. İhracatta da Türkiye'mizin öncü şehirlerindendir. Biz Amerika'nın, Avrupa'nın dış pazardaki kazancından tam 225 milyar dolarını kesip Türkiye'ye getirmişiz. Çünkü biz o pazarda 260 milyar dolara ulaşmasaydık, bu para ya Avrupa'nın ya Amerika'nın ya da başka bir ülkeye gidecek. Ama şimdi Türkiye'ye geliyor. Türk üreticisi, sanayicisi, işçisi ve ülke olarak biz bundan kazanıyoruz. Onun için rahatsızlar’’ ifadelerini kullandı.

‘BİDEN DA AYNI ŞEYİ İSTİYOR, MACRON DA’

Adalet Bakanı Bozdağ, Biden'dan Macron’a terör örgütlerinden 7’li masaya kadar herkesin bir araya gelip 2023’e kilitlendiğini kaydetti.. Hepsinin ortak hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşünü durdurmak olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Türkiye, bilgiye hükmettikçe ve buradan yerli üretimi çoğalttıkça, savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 20'den, yüzde 80’e çıkarıp ihracatta da 5 milyar dolarlık bir rakamı sadece bu alanda yakalayınca herkes Tayyip Erdoğan düşmanı kesildi. Türkiye'yi durdurmanın yolu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmaktan geçtiğini çok iyi biliyorlar. Onun için dikkat buyurun, Biden'ından, Macron’una 7 düvel bir araya geldi 2023’e kilitlendi. Terör örgütleri bir araya geldi, 2023’e kilitlendi. 7'li masa bir araya geldi, 2023’e kilitlendi. Hepsinin ortak hedefi Cumhurbaşkanımızın yürüyüşünü durdurmak."

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından kurdelesini keserek açılışını yaptığı eğitim merkezini ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı yemeklerin tadına bakıp, sohbet etti.