Bakan Akar: Yunanistan, gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provakatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler" dedi.



Bakan Akar başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Şuay Alpay ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlik komutanlarının katıldığı toplantıda Akar, faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutların güvenliğini sağladığını, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini ifade eden Akar, "Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda 7 iklim 3 kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de büyük gayret göstermekteyiz" diye konuştu.



'OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'



Son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provakatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır" dedi.



Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Akar, "Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler" ifadelerini kullandı.



'BAZI MİLLETVEKİLLERİ BUNA ALET OLUYOR'



Bakan Akar, 'kimyasal silah' iddiasına karşı yaptıkları açıklamalara rağmen bu iftiraları atmaya devam edenlerin olduğunu belirterek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan giden heyetimiz bölgede incelemeler yaparak, numuneler topladı. Bu numuneler Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarlarında uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak herhangi bir kimyasal silahla ilgili bir bulguya rastlanmadığını açık olarak raporladılar" dedi.



Bununla ilgili açıklamaları Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken Genel Kurul'da da yaptığını hatırlatan Akar, "Bugün yine bu konuda her türlü alçaklığı yapmayı sürdüren bazı yayınlar var. Bazı milletvekilleri de bilerek veya bilmeden bunlara alet oluyorlar. Bir kez daha ifade ediyoruz ki; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kimyasal silah ve mühimmat üretilmemekte, geliştirilmemekte, stoklanmamakta, kullanılmamakta envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır" ifadelerini kullandı.