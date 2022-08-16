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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

16 Ağustos 2022 Salı 14:02
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ve tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar'ın ateşkes, barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında Türkiye'nin bugüne kadar üzerine düşeni yaptığını ve bunun devam edeceğini söylediği belirtildi. Ayrıca tahıl sevkiyatı ile ilgili gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliğinden duyulan memnuniyet de ifade edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarUkraynaMevkidaşGörüşme
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