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Bakan Akar: TSK gücünü göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan tahliyelerin 25 Ağustos'ta başladığını belirterek, "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir" dedi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:38
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Bakan Akar: TSK gücünü göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerinin karşılanma törenine katıldı. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen Türkiye, tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. TSK da Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı mücadelesini vermektedir. Bu çerçevede kahraman ordumuzun, vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenildiğini belirterek, "Bu çerçevede Libya'dan Kosova'ya, Katar'dan Somali'ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır. Bu kapsamda Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler yaptınız. Büyük başarılar elde ettiniz. 2002'den 2014 yılına kadar Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret gösterilmiştir. 6 yıldır Hamit Karzai Havalimanı'nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim, yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır" diye konuştu.

'AFGANİSTAN'DA GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA İCRA ETTİLER'

Bakan Akar, Mehmetçiğin görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlere yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra ettiğini belirterek, "Afganistan'da 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev almıştır. Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, NATO'nun sevgisini kazanmıştır. Sizler Asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz. Kahramanlıklarınızdan dolayı sizleri kutluyorum" ifadesini kullandı.

'48 SAATTEN AZ SÜREDE TAHLİYE EDİLDİLER'

Bakan Akar, Afganistan'daki tahliyelere de değinerek, "Beklenenden hızlı gelişen şartların güçleştiği son süreçte Cumhurbaşkanımızın onayıyla unsurlarımızın intikaline 25 Ağustos itibariyle başlanmıştır. Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir. Görev süresince destek olan Afgan kardeşlerimize, ABD, İngiltere ve Almanya, Tacikistan'a teşekkür ediyorum" dedi.

'TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEKTİR'

Bakan Akar, Afganistan'daki terör saldırılarını da kınayarak, "Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman Azerbaycan askerlerine, bakanlık ve kurumlara iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Afgan kardeşlerimizden Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine dair teklif gelirse değerlendirilecektir. TSK milletinin emrinde ve görevinin başındadır. 1000 yıldır bu topraklarda bu seviyelere gelmemize katkı sağlayan devlet büyükleri ve komutanlarımızı şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâdediyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTSKHulusi AkarBakanAfganistan
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