Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.649,21
ALTIN
1.011,60
DOLAR
18,23
STERLİN
21,31
EURO
18,45
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu'nda 371 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi. Teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:02
Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu'nda 371 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde genel merkez girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Akar, teröristlerin saldırısında 4 askerin şehit olduğu, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin, "Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Terörle mücadele, 'terörü yerinde, kaynağında yok etme' stratejisiyle kararlılıkla sürüyor. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda, tarruzi bir anlayışla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pençe Kilit OperasyonuHulusi AkarMilli Savunma Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Vatan Severler Partisi Altındağ İlçe Kongresi gerçekleştirildi
Vatan Severler Partisi Altındağ İlçe Kongresi gerçekleştirildi
Çavuşoğlu: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız
Çavuşoğlu: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak
Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak
Eski CHP milletvekili Toptaş, hayatını kaybetti
Eski CHP milletvekili Toptaş, hayatını kaybetti
Eğiste Hadimi Viyadüğü ile seyahat süresi 20 dakika kısalacak
Eğiste Hadimi Viyadüğü ile seyahat süresi 20 dakika kısalacak
Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz
Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz
Binali Yıldırım, Yalova’da temaslarda bulundu
Binali Yıldırım, Yalova’da temaslarda bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول