Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu'nda 371 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde genel merkez girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Akar, teröristlerin saldırısında 4 askerin şehit olduğu, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin, "Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Terörle mücadele, 'terörü yerinde, kaynağında yok etme' stratejisiyle kararlılıkla sürüyor. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda, tarruzi bir anlayışla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.