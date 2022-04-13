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Bakan Akar: Mariupol'daki tahliyelerde olumlu gelişmeler bekliyoruz

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:18
Bakan Akar: Mariupol'daki tahliyelerde olumlu gelişmeler bekliyoruz

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'daki tahliyelere ilişkin, "Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye olarak oradaki tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa, gemi tahsisi dahil, yaptık, yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadeniz'de tespit edilen mayınlara ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkanlar var. Bunları süratle seferber ettik. Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar" dedi.

'DENİZ TRAFİĞİNDE SORUN YOK'

İstanbul Boğazı açıklarında bugüne kadar üç mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, "Serbest kalan mayınlara yönelik ortada birtakım rakamlar dolaşıyor. Bunları teyit etmek mümkün değil. Bu konuda bizim yapacağımız şey, teyakkuz halimizi sürdürmektir" ifadelerini kullandı.

Mayınların İstanbul Boğazı açıklarına hızlı geldiği yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine de Bakan Akar, "Bununla ilgili birçok yorum, varsayım var. Elimizde bununla ilgili somut bilgi, veri olmadan herhangi bir şekilde bazı şeyleri telaffuz etmek uygun olmaz" diye konuştu.

Mayınlara ilişkin her bir ihbarın dikkatli bir şekilde değerlendirildiğini belirten Bakan Akar, "Mayınlar teşhis edilmelerinin ardından emniyetli bölgeye çekilerek, çevreye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor. Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok, normal şekilde devam ediyor" dedi.

'OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ'

Bakan Akar, Mariupol'da Türk vatandaşları olmak üzere sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalarla ilgili de, "Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye olarak oradaki tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa, gemi tahsisi dahil, yaptık, yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz. Oradaki insani durum son dönemde kötüleşti. Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. İkili bir konu mevcut, kentin bir bölümü Rusya bir bölümü ise Ukrayna kontrolünde. Sonuç olarak biz insani bakımdan yapılması gereken ne varsa bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Bakan Akar, ABD'den F-16 teminine ilişkin gelinen süreçteki son duruma yönelik soruya da, "Bizim Viper denilen blok 70 F-16'lara ihtiyacımız var. Bununla birlikte elimizdeki F-16'ların da modernizasyonu gerekiyor. Bununla ilgili 'Yabancı Askeri Satışlar' kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığı’ndaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor" dedi.

'TEMENNİMİZ SÜRECİN OLUMLU SONUÇLANMASI'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Kongreye gönderdiği mektupta, Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaşmasıyla ilgili, "Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesine yönelik soruya da Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile biz de iki ülkenin savunma bakanları ile görüştük. Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor ancak şu anda Fransa'da bir seçim süreci söz konusu. Bu bittikten sonra temennimiz beraber görüşerek daha önce başlayan sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasıdır" yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MariupolTahliyeHulusi Akar
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