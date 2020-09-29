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Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

29 Eylül 2020 Salı 15:10
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Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile bir araya geldi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni'yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından; Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yapıldı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ifade edildi, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine değinildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarKosova Savunma Bakanı Anton Quni
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