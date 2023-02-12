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Bakan Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı

Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile depremde yaralananlar için hastane hizmeti vermeye başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Sancaktar gemisinde incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

12 Şubat 2023 Pazar 18:57
Bakan Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı

Ankara (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)  arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

İzmir Foça'dan iş makinelerini İskenderun'a taşıdıktan sonra bölgede kalan TSK'nın en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile hastanede olarak hizmet veren gemide incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

TCG Sancaktar'da Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal'dan çalışmalara ilişkin brifing alan Akar daha sonra beraberindeki Komutanlarla yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Aralarında İskenderun'da 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Yasemin Oktay'ın da bulunduğu vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Yaralılar da sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra personele hitap eden Bakan Akar, asrın felaketi sonrası meydana gelen sıkıntıları gidermek için TSK'nın bir bütün halinde, ilk andan itibaren milletinin yanında olduğunu belirtti.

Depremin hemen ardından faaliyetlerin koordinasyonu için karargahlarda Afet Acil Durum Merkezlerinin faaliyete geçirildiğini hatırlatan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Bayraktar, Sancaktar ve İskenderun gemilerini, bölgede bulunan iki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun'a gitmeye hazır olmaları talimatını verdiğini söyledi.

Oluşturulan deniz yardım koridoru ile deprem bölgesine yönlendirilen yardımlara büyük katkılar sağlandığını aktaran Akar, "TCG İskenderun ile şu ana kadar 328'i yaralı olmak üzere 545 kişinin nakli gerçekleştirildi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TCG BayraktarTCG SancaktarMilli Savunma BakanıHulusi Akar
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