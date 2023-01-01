Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik 'yayılmacılık, revizyonist politikalar' gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu belirterek, "Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner" dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılın son gününü yoğun mesai ile geçirdi.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, 'Doğu' isimli havadan ihbar kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı.

'Türkiye'nin göklerdeki gözü' olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı. Personele, 'Çok kıymetli silah ve mesai arkadaşlarım' diye seslenerek telsiz konuşmasına başlayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerinin icra edildiğini belirtti.