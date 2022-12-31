Bakan Akar'dan yeni yıl mesajı

(DHA)

Akar, küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı; artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, "Bu hassas süreçte tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline gelmiş; ülkemizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya olmuştur" ifadelerini kullandı.