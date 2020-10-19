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Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçimi kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik mesajı gönderdi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:48
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Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik

ANKARA - Bakan Akar, mesajında, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türklerine hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Akar, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir" dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olduğunu vurguladı. 1974 Barış Harekatı öncesinde adada yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Akar, Barış Harekatı ile adada sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin, uluslarararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Akar, TSK'nın, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarSeçimi KazananErsin TatarKKTC
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