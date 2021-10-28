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Bakan Akar: Bu tezkere ile önceki tezkere arasında fark yok

28 Ekim 2021 Perşembe 13:24
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Bakan Akar: Bu tezkere ile önceki tezkere arasında fark yok

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak tezkeresinin eleştirilmesiyle ilgili, "Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında bir fark yok. Bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok" dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmelerde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklardaki mayın temizleme faaliyetlerinde hangi aşamada olunduğunun sorulması üzerine Bakan Akar, "Ateşkesin ilan edildiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvveleri unsurları mayın temizleme faaliyetine başladı. Mayınlar, el yapımı patlayıcılar temizlendikçe söz konusu bölgeler daha güvenli hale geliyor; tarıma, yerleşime açılıyor. Aynı faaliyeti Libya'da da yapıyoruz. Silahlı kuvvetler personelimiz bununla ilgili dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri personelini eğitiyor" diye konuştu.

'BİZİM BEKLENTİMİZ BÖLGENİN RAHATA KAVUŞMASI'

Bakan Akar, Ermenistan'ın mayın döşediği alanların haritasını paylaşmadığının hatırlatılması üzerine "Bunların bir an önce verilmesi konusunda temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti sırasında dikkat çektiği konu, bölgede ateşkese bağlı bir istikrarın, huzurun oluşması. Sadece bir ülke için değil. Geldiğimiz noktada herkesin masaya oturup, konuşup görüşüp, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanması ve insanların güven, refah içinde yaşamalarının sağlanması önemli. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da son derece yapıcı; müzakereye, diyaloğa açık, makul, mantıklı çözümleri ortaya koyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin bu önerilerine olumlu dönüş olup olmadığının sorulması üzerine de Akar, "Oluyor. Bazı sinyaller var. Bizim beklentimiz bölgenin rahata, huzura kavuşması yönünde" diye yanıt verdi.

'BUNUN ARKASINDA BİR ŞEY ARAMAYA GEREK YOK'

Bakan Akar, TBMM'de kabul edilen, Suriye ve Irak tezkeresinin iki yıllık olmasına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine de, "Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var. Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarTezkere
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