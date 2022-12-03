Bakan Akar: Aklınızı başınıza toplayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Bakan Akar'a programda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti MKYK üyeleri Bayram Şenocak, Hasan Sert, Ahmet Bilal Kıymaz, Emre Cemil Ayvalı, İl Koordinatörü Ekrem Görçeker, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve partililer eşlik etti. Bakan Akar, "Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık uluslararası alanda gerçekten yeri yurdu belli bir ülke, özne haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu mekanizmalar, görüşmeler, konuşmalar ve bunlara istinaden makamım ve diğer yetkililerin çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yerinin nasıl yükseldiğini hepimiz gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya. Buna bağlı olarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Tarihimize, şanımıza, şöhretimize yaraşır bir şekilde, bizden ümidi olanın ümitlerini karşılamak kaydıyla elimizden geldiğinde gece gündüz Cumhurbaşkanımızın peşinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada birinci özelliğimizin çalışmak olması lazım. Önce iş üreteceğiz. Güvenliğimizi savunmayı, ekonomimiz dahil diğer alanlardaki başarımızı sürdürmek zorundayız. Bu bağlamda devletimizin sorumlulukları, yetki ve ilgi alanlarının genişlemesine bağlı olarak Bakanlığımızın da silahlı kuvvetlerin de sorumlulukları arttı. Bu sorumlulukları yerine getirmek için gece, gündüz 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, vatanı, milleti için şanlı tarihimize yakışır bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİ HEDEF TERÖRİSTLER'

Yapılan çalışmalarda birinci hedefin teröristler olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Bu teröristler FETÖ başta olmak üzere YPG, PKK, PYD, DAEŞ, El Kaide ne varsa bütün teröre karşı mücadelemizi, yurt içinde, sınır ötesinde elimizden geldiğince azimle, kararlılıkla sürdürdük, sürdüreceğiz. Bu konuda elde edilen başarılar yeterli değil, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Terörü kaynağında yok edeceğiz. Bir daha belini doğrultamayacak, tehdit ve tehlike doğuramayacak. Bunu yaparak bugüne kadar azim ve kararlılığımızı gösterdik. Bunlara bağlı olarak Irak'ın kuzeyinde 'Pençe' hareketleri var. Bunların çeşitli safhaları var. Bu safhalar devam ediyor. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde bazıları bir terör koridoru sevdasına düştü. Bu konuda bazı ilerlemeler kaydedildi. Fakat belli bir sabrın sonunda yapmamız gereken neyse bunu yaptık ve bu terör koridorunu Mehmetçik tahrip etti. Burada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

'SİVİLLERE ZARAR VERMEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN NE VARSA BUGÜNE KADAR YAPTIK'

Bakan Akar "Yaptığımız bütün çalışmalarda ülkemizin, milletimizin güvenliği, savunması esastır. Bir tarafta hudutlarımız var, bir tarafta vatandaşlarımız var, bir tarafta da bizim hak ve menfaatlerimiz var" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu çerçevede yaptığımız operasyonlarla ilgili rakam vermek gerekirse, büyük bir başarıyla devam ediyor. 'Pençe-Kilit' önemli, çünkü bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda orada açık alan kaldı. Pençe-Kilit bu açığı kapatacak. Sınırlarımızın giriş ve çıkışında tam kontrol mümkün olacak. Bu mücadele sonunda 491 terörist etkisiz hale getirildi. Hem sınırlarımızda hem İstanbul'da dahi alçaklar operasyon yapmaya kalktı. Bunların karşısında susmayacağımızı bütün dünyanın bilmesi lazım. Halkımızı, milletimizi, sınırlarımızı, haklı menfaatlerimizi korumak için ne yapılması gerekiyorsa tereddütsüz yaptık, yapacağız. Bizim tek hedefimiz teröristler. Sivillere zarar vermemek için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Biz hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel ayrım yapmadık, yapmıyoruz. 85 milyon bir milletiz. Bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz. Karşımızda hedef sadece teröristlerdir. Orada ayrıca koalisyon güçlerine zarar vermemek, sivillere zarar vermemek için de yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz."

'BURNUMUZUN DİBİNDE TERÖRİSTLER VAR, BİZ NASIL ENDİŞE DUYMAYACAĞIZ?'

Terör koridoru oluşmasına müsaade etmediklerini belirten Bakan Akar, "Hiçbir şekilde terör koridoru oluşmasına, hiçbir şekilde teröristlerin orada harekatına, hareketine, faaliyetine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Diğer ülkelerin de Türkiye'nin ne yaptığını anlamaları lazım, herhangi bir şekilde bunu istismar konusu yapmamaları lazım. Biz herhangi bir şekilde haddimizi aşmıyoruz. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Fakat hakkımızı, hukukumuzu, sınırlarımızı, vatandaşlarımızın savunmasını ve güvenliğini sağlamak bizim boynumuzun borcu. Bunu herkesin anlaması lazım. Bu konuda bizim ne yaptığımızı herkesin görmesi lazım. Sizler burada olduğunu iddia ettiğiniz DAEŞ terör örgütüne karşı mücadeleden bahsediyorsunuz ve binlerce kilometre öteden geliyorsunuz. Bizim sınırlarımızın dibinde, burnumuzun dibinde teröristler var. Biz nasıl endişe duymayacağız?" diye konuştu.

'SİZİNLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK GÜÇ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'DİR'

Mevcut kurallar çerçevesinde Türkiye'nin hak ve hukukunu korumak için ne varsa bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra da yapacaklarını dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bütün muhataplarımıza 'Teröristlerle birlikte olmayın, onları desteklemeyin, onlara yardımlarınızı kesin, ilişkinizi kesin' diyoruz. Çünkü DAEŞ ile mücadele böyle yapılmaz. Biz bunu yaptık. DAEŞ ile göğüs göğse savaşan, mücadele eden tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri ve 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren ordu, Türk ordusudur, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Eğer orada bir sıkıntı varsa, sizlerle beraber terörle mücadeleye 'Varız' diyoruz. Ülkelerin, muhataplarımızın, daha önce Rusya, Amerika ve diğer ülkelerin bizlerle yaptıkları mutabakat, muhtıraları var. Burada verdikleri sözler var. Bu sözlerine uymalarını kendilerine hatırlatıyoruz. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri, harekatında herhangi bir tahdit yok. Mevcut kurallar çerçevesinde ülkemizin hak, hukukunu korumak için ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Son olarak diyoruz ki; teröristlere olan desteğinizi kesin, ilişkinizi kesin. Bunları desteklemeyin, bunlardan vazgeçin, bunlarla bir yere varamazsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri varken; sizinle iş birliği yapacak güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Terörle mücadelede dayanağınız Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kendilerine hatırlatıyoruz."

'AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN'

"Yunanistan'la olan münasebetlerde son derece sabırlı, uluslararası hukuka uygun, barış için, buradaki zenginliklerin adil paylaşımı için ne gerekiyorsa diyalog içindeyiz" diyen Bakan Akar, "Burada problemlerimiz var. Bu problemleri diyalog yoluyla çözelim. Derinlikli problemler var. Çağırın bizi Yunanistan'a gelelim, konuşalım, gelin buraya konuşalım. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz. Yunanistan'ın bu gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini olabildiğince sorumlu, sağduyulu konuşmalar bekliyoruz. Gerginliği arttırmayın, diyalog ortamını bozmayın. Sabırlı olduğumuzu söylüyoruz. Yapılan yanlışlara rağmen; sabırla, barışçıl şekilde bunun çözüleceğine inanıyoruz. Diyalog çağrımızı yanlış anlamayın. Bu korku değil, asaletle, nezaketle uluslararası hukukla çözmeyi istiyoruz. Bu bir zafiyet değil. Diğer yandan hakkımızı koruyacağız. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın, herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemlerinden dolayı kendilerinizi havada görmeyin, ayaklarınız yere bassın. Akıllı ve mantıklı olun. Konuşalım, sulh sükuneti sağlayalım" dedi.

'EGE'NİN ZENGİNLİKLERİNİ ADİL ŞEKİLDE PAYLAŞALIM'

Türkiye'nin güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Yunanistan'da belli siyasiler iç politik hesaplarla maalesef ortalığı karıştırıp, ortamı geriyorlar. Bu yapılan gerginlik ve beyhude silahlanma gayreti var. Bunların hepsi, silahlanma yarışı beyhude gayrettir. Özellikle Yunan halkının refahına kastediyor. Yunanistan, ilaveten silahlanma hevesleri, bu da onların düzenini bozuyor. Herkesin bunu görmesi lazım. Yunanistan'daki bazı siyasiler, emekli asker, diplomat, akademisyenler dahil, aklı başında olanlar görüyorlar, ikaz ediyorlar. Bunlara kulak verin. Biz burada barışı, istikrarı, diyalogla, uluslararası hukukla sağlayalım. Ege'nin zenginliklerini adil şekilde paylaşalım. İstediğimiz bu. Fakat maalesef hala bu konuda sıkıntılar var, bazıları bu iyi niyetimizi, olumlu adımları da tahrip ediyor. Bunun da farkındayız, görüyoruz. Türkiye'nin bir tehdit olmadığını ifade ediyoruz. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Bunu bilin, davranış ve hareketinizi buna göre düzenleyin" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLDUĞUNU HERKESİN BİLMESİ LAZIM'

Türkiye'nin huzurun ve barışın sağlanması için önemli bir aktör olduğunu dile getiren Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Türkiye, gerçekten önemli etkisi olan bir ülke. Huzurun, barışın sağlanması için aktör. Bunun hepsinde Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri etkili oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimizle gece gündüz beraberiz. Kıbrıslı kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimiz. Milli davamız. Orada hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Eşit egemen iki devlet istiyoruz. Libya ile 500 yıllık geçmiş, dostluk var. Oradaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Libyalı kardeşlerimizin huzura kavuşması için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Orta Doğu, Orta Asya, Afrika'da dost, kardeş ülkelere yapılacak ne varsa, dostluğumuzu sürdürüp, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye gerçekten tarihi değerleri, coğrafyası ile güçlü, etkin, caydırıcı. Ordusu genç; nüfusu ile önemli ve güçlü bir ülke olduğunu herkesin bilmesi lazım."

'NEREYE GİDERSEK GİDELİM HERKESİN AMA HERKESİN TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİ VAR'

Çanakkale ruhunun önemine de değinen Bakar Akar "Bu coğrafyada hayatta kalmak, yaşayabilmek için güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü olmak için ordu bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Etkin, caydırıcı, saygın ordu olmazsa olmaz. AK Parti kurulduğu günden bugüne çok önemli işler, hizmetler yaptı. Eserler üretti, üretmeye devam ediyor. Güçlü Türkiye için yapmamız gerekenler var. Onun için çalışmak lazım. Yarın değil, bugün çalışmalıyız. Hem hukuki hem vicdani hem de manevi anlamda ülkemiz adına yaptığımız çalışmalar 85 milyonu değil, milyarlarca insanı ilgilendiriyor. Nereye gidersek gidelim herkesin ama herkesin Türkiye'den beklentisi var. Uzakdoğu dahil. Bu manada sorumlu olarak gayretlerimizi sürdürmemiz lazım. Çanakkale ruhunun da çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Bu ruh ile aşamayacağımız engel olmadığının bilincinde olmamız lazım. Türkiye yüzyılı vizyonuyla çalışmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Program, Bakan Akar'ın AK Parti'ye katılan yeni üyelerin rozetini takmasıyla sona erdi.

'TERÖR BELASINDAN ASİL MİLLETİMİZİ KURTARACAĞIZ'

'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Çanakkale'de ziyaretlerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, partililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda konuşan Bakan Akar, şehitlik ve gazilik unvanlarının önemini vurgulayıp, "Kahramanlarımızın yakınları bizler için çok önemlidir. Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin yaptığı fedakarlık karşısında ne yapsak azdır. Hakkınızı ödeyemeyiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta azimli ve karalıyız. İnşallah bunu da başaracağız. Milli ve manevi değerlerimize dayanarak, sizlerin sevgisi ve duasından aldığımız ilhamla terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Mücadelemiz artan şiddet ve tempoda büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN, GAZİLERİN HESABINI SORMAKTA KARARLIYIZ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısındaki en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Şehitlerimizi, gazilerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz. Bu cennet vatanımızda bugün hayatımızı güven içinde sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmayacağız. Şehitlerimize ve gazilerimize saygı konusunu gençlerimize devamlı hatırlatacağız. İnsanlar mazisini, tarihini unuttuğu zaman büyük felaketlerle karşılaşıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bunların genç nesillere taşınması lazım. Bizler şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormakta kararlıyız. Bu hesap soruluyor ve yapılması gereken ne varsa Mehmetçik onu yapıyor" diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Çanakkale’de şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra valiliği ziyaret etti. Tören mangasını selamlayan Akar’ı, Vali İlhami Aktaş karşıladı. Valilik binası girişinde yöresel kıyafetli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, Vali Aktaş’tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından sokakta yürüyen Bakan Akar, vatandaşlarla selamlaştı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Akar daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti. Bakan Akar, daha sonra ise AK Parti’nin Çanakkale Gençlik Merkezi’ndeki, ‘İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen, onların sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin ‘Reis’i ara’ sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Akar ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlere hitap etti.

Programa katılan gençlere sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi: "Buluşmanın Çanakkale için yeni bir dirilişe, uyanışa vesile olmasını diliyorum. Dönemimiz içinde, 20 yılda Çanakkale, AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı ile çok ciddi yatırımlara şahit oldu. Bunun da taç noktasındaki en önemli yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Bu köprü ile Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşanan çileleri gayet iyi bilen biri olarak Çanakkaleli kardeşlerim artık 2023’te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale ‘yol medeniyettir’ diyenlerin en önemli zenginliğidir."