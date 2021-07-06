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Bakan Akar: ABD Savunma Bakanı Austin ile Afganistan’ı görüşeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz" dedi.

06 Temmuz 2021 Salı 12:33
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Bakan Akar: ABD Savunma Bakanı Austin ile Afganistan’ı görüşeceğiz

ANKARA, (DHA)-

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Akar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin Afganistan'daki havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerle ilgili sorularını yanıtladı. Akar, Afganistan'ın 'Asya'nın kalbi' ve kritik öneme sahip ülke olduğunu belirtip, Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

'AFGANİSTAN'DA 2002'DE GÖREVE BAŞLADIK'

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren NATO'nun Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015'ten itibaren de Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, TSK'nın halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini yerine getirmeyi sürdürdüğünü kaydetti. 

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması ve işletilmesinin Afganistan halkının geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Akar, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz" diye konuştu.

'ŞARTLARIN OLUŞMASI HALİNDE KALABİLECEĞİMİZİ İFADE ETTİK'

Havalimanı konusunda ABD'den gelen teknik heyetle görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümeti ile bir anlaşmaya varılması diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD'lilerle temaslarımız devam ediyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz."

'AUSTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğini hatırlatan Bakan Akar, "Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunların Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir. Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir. Bu kapsamda yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz" dedi.

DHA

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Bakan AkarABD Savunma BakanıAustinAfganistanLloyd James Austinönce Vatan
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