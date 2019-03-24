Bahçeli: Vatanımıza kem gözle bakan kim varsa o gözü oyarız

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İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım, aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İstanbul bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. Allah nazarlardan esirgesin. Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş çağlıyor. Al bayrağa bürünmüş pırıl pırıl parlıyor. Tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı’da muhteşem bir heyecan ve milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz. Bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu birim iriyim diriyim Türkiyem diyen cesur yüreklere…

15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında 2 camiye terör saldırısı düzenlendi. Alçak teröristler, 637 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı, Viyana Kuşatması'nın öfkesini taşıyorlardı. Fethedilen İstanbul'u hala akıllarından çıkaramadılar. Müslümanları şehit eden canilerden biri, Türk milletine açıkça diyor ki, "Boğazın avrupa yakasından herhangi bir tarafında yaşamayı denerseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopol yeniden Bizans şehri olacak." Şu anda Avrupa kıtasındayız, İşte Yenikapıdayız. Ey katiller, gelin de size gösterelim. Sizi aynen dedeleriniz gibi yerin dibine gömelim.

Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yoktur. Asla olmayacaktır. Camilerimize, ezanımıza, vatanımıza, bayrağımıza kem gözle bakan kim varsa ya o göze oyarız ya da o bedeni harabe gibi yıkarız.

Zalimlerin hedefi Türkiye'dir, Türk milletidir. Hedef şehirleri, İstanbul'dur. Aktörler değişse de komplo, hesap, saldırılar aynıdır.

Şer ve zillet emellere sesleniyorum; sakın aldanmayın. Hesap hatasının bedelini Malatya'da, Mohaç'ta ödediniz. Çanakkale'de, İzmir'de ödediniz. İhane bedeli ve kuşatma mutlaka kuşatılacaktır. Zillet ittifakının emelleri muhakkak çürütülecektir.

15 Temmuz Türkiye'nin miladıydı, yeniden doğumuydu, yeni bir diriliş destanıydı. Teör örgütlerine, döviz çetelerine karşı el ele verdik güç birliği ve gaye birliği yaptık.

31 Mart bir beka seçimidir. Türkiye'nin kuyusunu kazanlara, izin verilmemelidir. Zillet ittifakı çatışma, çürüme ve çözülmedir; Cumhur İttifakı birlik, dirlik ve beraberliktir.

Kemal Kılıçdaroğlu istediği kadar milletçiyim desin, yalan söyleyip iftira atsın... O konuşacaktır, Cumhur İttifakı ise yapacaktır.

Kürt kökenli kardeşlerim, emin olun sizleri bizim kadar seven olmaz. Gelin bu yürüyüşe katılın, gücümüze güç katın. Amerika seni benden daha fazla sevemez.

Bilinsin ki, nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı defederiz. emperyalizmin biçtiği kefeni yırtacak inanmışlık Cumhur İttifakıdır. İstanbul'u daha da güzelleştirecek, daha da güçlendirecek değerli şahsiyet sayen Binali Yıldırım'ıd.r 31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur.