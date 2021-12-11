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Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır" dedi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 16:36
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Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, büyük devlet ve siyaset insanlarının yaşadıkları dönemin dışına taştıklarını belirterek, "Ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara hürmet duymak asıldır, esastır. Partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değerdir. 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğrulmuş bir liderdir" dedi.

'TARİHİ BİR ADIM ATILDI'

Bahçeli, Türkeş'in 2 emaneti olduğunu belirterek, "Merhum Türkeş Bey; Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır; birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları’dır. Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii 'Üç Hilal'dir, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ta kendisidir. Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır" diye konuştu.

'YANLIŞA DÜŞENLER SONUÇLARINA KATLANACAKTIR'

Bahçeli, Türkeş'in adı ve anısının siyasi çıkar uğruna malzeme yapıldığını kaydederek, "Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir. Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun, merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Onun siyasi mirası ve fikri sahibi Milliyetçi Hareket Partisi’dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevzisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır. Bu vesileyle 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın hayırlı olmasını diliyor, kurucular kurulumuzla mütevelli heyetimiz içinde görev alan dava arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum. Merhum Başbuğumuzu ve aziz şehitlerimizi de rahmetle, hürmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi VakfıMHPDevlet Bahçeli
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