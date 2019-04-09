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Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.

Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.

09 Nisan 2019 Salı 12:20
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Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek

ANKARA - MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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