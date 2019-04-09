Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek

ANKARA - MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.
ANKARA - MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.
DHA