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Bahçeli: Rütbelerini sökün

Bahçeli'den 'bildiri' tepkisi: Rütbelerini sökün

04 Nisan 2021 Pazar 17:15
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Bahçeli: Rütbelerini sökün

ANKARA (DHA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli amirallerin bildirisine tepki göstererek, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Montrö bildirisi' yayınlanan emekli amirallere tepki gösterdi. Bahçeli, "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMhp Genel Başkanı
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