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Bahçeli: Oteldeki buluşma iyi niyetle izah edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile beraber katıldığı ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile biraraya gelmesine ilişkin, "CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

Bahçeli: Oteldeki buluşma iyi niyetle izah edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile beraber katıldığı ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile biraraya gelmesine ilişkin, "CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:27
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Bahçeli: Oteldeki buluşma iyi niyetle izah edilemez

ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, İstanbul seçiminin ülke gündemiyle birlikte dünya gündeminin başköşesinde olduğunu bildirdi. Gelinen noktada CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun maskesinin düştüğünü kaydeden Bahçeli, açıklamasında, "Özellikle, 16 Haziran 2019 Pazar günü televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programının öncesi ve sonrasında tetiklenen ve tırmandırılan bayağı tartışmalar, ibretlik gelişmeler, ayak oyunları, dalavereler, aslında İstanbul'un nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermiştir. Hatırlanacağı üzere, taraflı, yanlı ve bir maksada hizmetkârlığı malum ve matuf olan sözde gazetecinin sunucu olduğu mezkûr tartışma programını izlememe kararımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştım. Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

'BİZİM İÇİM SÜRPRİZ VE ŞAŞIRTICI OLMAMIŞTIR'

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım ile beraber katıldığı ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde biraraya gelmesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Binali Yıldırım'ın, malum tartışma programı öncesi soruları aldığı iddiasının kuyruklu yalan çıkmasından sonra, bu defa da otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsi görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır. 16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır. Yayın çizgisi mahsurlu ve marazi olan bir kanalın sunucusu olan sözde gazetecinin yandaşlık ve candaşlık damarının kabarması, hazırladığı sorular üzerinde CHP adayıyla birlikte hararetle çalışması, suiistimale kapı açıp gayri ahlaki ve etik dışı bir ilkesizliğe savrulması vicdan sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır. Esasen bu durum bizim içim sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır."

'23 HAZİRAN YALAN KAYBEDECEK, DOĞRULUK KAZANACAKTIR'

Bahçeli, yaşanan bu gelişmelerin İstanbullu vatandaşların gözü önünde vasat ve varlık bulduğunu, İstanbul'un ehline emaneti için 23 Haziran'ın dönüm noktası olduğunu kaydetti. Bahçeli, açıklamasında şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hususunda samimi, inançlı ve heyecanlı bir mücadele yürütmektedir. Bizim mitilimizin derdine düşenler, mitilin de, milli beka ve birlik ruhunun da çırpına çırpına altında kalmışlardır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekârlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim. 23 Haziran'da yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır. 23 Haziran'da İstanbul'u düşürmek isteyen husumet ve hıyanet cephesi kaybedecek, fetih ruhu, fetih namusu, Türk ve İslam'ın emanetleri kazanacaktır. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı 23 Haziran'da başarılı olacaktır. 23 Haziran seçiminin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zilletin değil bin yıllık kardeşlik hukukuyla harcı karılan Türk milletinin kutlu bir neticeyle iç ve dış sorunlarla boğuşan Türkiye'mize muazzam bir destek vereceği, istiklal ve istikbal haklarına sahip çıkacağı inancındayım. Allah bizleri mahcup etmesin diyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mhp Genel Başkanı Devlet BahçeliCHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğluAK Parti Adayı Binali Yıldırımİsmail Küçükkaya
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