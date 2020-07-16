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Bahçeli'den şehit 9 polis için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'da düşen keşif uçağı ile Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 polis için başsağlığı mesajı yayımladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 12:24
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Bahçeli'den şehit 9 polis için başsağlığı mesajı

ANKARA - MHP Lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, milletin yeni bir kara haberle sarsıldığını bildirdi. Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağının, Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarparak, kırıma uğradığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bir felaket yaşanmıştır. Söz konusu keşif uçağında vatan görevi ve beka müdafaası yapan 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere 7 kahraman emniyet mensubumuz şehit düşmüştür. Bir diğer kahredici olay da Siirt'te vuku bulmuştur. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' çerçevesinde, teröristlerle girilen sıcak çatışma esnasında iki özel hareket polisimiz şehit, ikisi de yaralanmıştır. Nitekim hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve elbette büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerime şifalar diliyorum. Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakâr hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mhp Genel Başkanı Devlet BahçeliVan9 PolisŞehit
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