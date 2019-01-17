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Bahçeli'den 'güvenli bölge' için 'tampon bölge' uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenlik bölge ile ilgili "Bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur. Ancak, ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, 'güvenli bölge' diye tampon bölgeye 'tamam' diyeceksek, herkesi uyarıyorum ki, bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir. Yani şehitlerimizin kanı yerde kalacaktır" dedi.

Bahçeli'den 'güvenli bölge' için 'tampon bölge' uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenlik bölge ile ilgili "Bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur. Ancak, ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, 'güvenli bölge' diye tampon bölgeye 'tamam' diyeceksek, herkesi uyarıyorum ki, bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir. Yani şehitlerimizin kanı yerde kalacaktır" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:18
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Bahçeli'den 'güvenli bölge' için 'tampon bölge' uyarısı

ANKARA - MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Kızılcahamam'daki otelde Cumhur İttifakı’nın esaslarına riayet için yapılması gerekenler ve 31 Mart seçimleriyle ilgili teşkilatların yürüteceği çalışmaları değerlendirmek için partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Ana siyasi hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 31 Mart 2019’dan güçlenerek çıkmasının olduğunu belirten Bahçeli "Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir. İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, tepki göstermektir" dedi.

'ZİLLETİ HER SEVİYEDE ETKİSİZLEŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİK'

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye’nin yeni bir tarih yazmasını arzuladıklarını dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı’nın iradesini 31 Mart 2019’da göstermek, zilleti her seviyede etkisizleştirmek için karar verdik, harekete geçtik. 30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında ve bunların alt belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın doğasına muvafık şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi’yle uzlaşmaya vardık. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerindeki oy dağılımlarını dikkate alıp hesaba katarak siyasi irademizi somutlaştırdık. Partimizin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediye yönetimleri ve ilçe belediyelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi aday çıkarmamıştır. Hatta 30 Mart 2014’e göre söyleyecek olursak, partimizin yönetimi altında olmayan bazı yerlerde de AK Parti yine aday göstermemiştir. Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediyeleriyle bunların ilçe belediyelerinde de biz Cumhur İttifakı’na uygun olacak şekilde adaylarımızı çıkarmadık."

Bahçeli, 30 büyükşehirde 27 ilin AK Parti'ye bırakıldığını, 3 ilde MHP'nin aday çıkardığını belirterek, "Her il ve bağlı ilçelerde paylaşımlar söz konusu olmuştur. Ancak bu paylaşımlar pazarlık ile değil 2014 ve 2018 verileri ışığında gerçekleştirilmiştir. 51 ilde her parti kendi adayları ile seçime katılacaktır" dedi. 

'ÇOK TEHLİKELİ BİR KUMAR OYNANMAKTADIR'

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşen olaylara her gün bir yenisinin daha eklendiğini söyleyen Bahçeli, "Trump’ın meşum tehditleri, bölge ülkelerinin marazi niyetleri, terör örgütlerinin cinayet ve ihanetleri bütün yönleriyle karşımızdadır. Emperyalist iştah kabarmış, zulmün istekleri kamçılanmıştır. Güney sınırlarımız boyunca çok tehlikeli ve milli bekamızı doğrudan etkileyecek bir kumar oynanmaktadır. Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur. ABD, PKK/PYD/YPG’yi himaye etmek, bu cani terör örgütlerini Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirerek karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur. Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur. İnanıyorum ki, hem ülkemizde hem de sınırlarımızın öte yakasında yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimiz oyuna gelmeyecek, Trump’ın rezil tuzağına düşmeyeceklerdir. Trump, 'Kürtlere saldırmayın' sözleriyle Türkiye’yi PKK/PYD/YPG’den en azından uzak tutmak, terörle mücadeleyi kesmek ve durdurmak niyetindedir" dedi.

'HAİNLERİN İMHASI KAÇINILMAZ BİR GÖREVDİR'

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunu baştan ayağa temizlemek zorunda olduğunu sözlerine ekleyen Bahçeli, "Hainlerin imhası, kazdıkları çukurlara defni kaçınılmaz bir milli görevdir. Terör bitmeden ne söylense, ne yapılsa boştur, anlamsızdır. Türkiye ile ABD arasındaki temaslar her şeye açıktır. ABD Genelkurmay Başkanı’nın ülkemizi temsil eden Genelkurmay Başkanımıza güvenli bölge konusunda ne dediği, neyi teklif ettiği yakın zaman içinde netleşecektir. Biz terörle mücadele sürecinde ön şartsız devletimizin ve hükümetimizin yanındayız" diye konuştu.

'TAMPON BÖLGE' UYARISI

Bahçeli, "Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon rafa kalkmış gibi mi gözüküyor?" sorusuna ise "'Güvenli bölge' diyorsanız PKK, PYD ve YPG’den arındırılmış bölge demektir. Eğer bu bölgede onların izleri, kalıntıları varsa orada güvenli bölgeden bahsedilemez. Bahsedilecek şey bunları oradan temizlemek olmalıdır. Bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur. Ancak, ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, 'güvenli bölge' diye tampon bölgeye 'tamam' diyeceksek, herkesi uyarıyorum ki, bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir. Yani şehitlerimizin kanı yerde kalacaktır" diye cevap verdi. 

'TRUMP’UN AĞZINI KAPATMADIĞINIZ SÜRECE KONU KAPANMAZ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik tehdidiyle ilgili "Gereken cevabı verdik, bu konuyu kapattık" şeklindeki sözleri sorulan Bahçeli, "Trump’un ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi.

Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın partiden ihracı ile ilgili ise "Merkez Disiplin Kurulu, sayın milletvekillinin Samsun’da yapmış olduğu çalışmalar sırasında ortaya koyduğu tutum davranış ve görüşlerin parti görüşümüzle bağdaşmayacağı konusunda kararı vermek suretiyle partimizden ihraç etmiştir" dedi.

Bahçeli, yere seçim propagandasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, sürprizlerin olabileceğini sözlerine ekledi.

10 YIL SONRA AYNI POZ

Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce ve bugün çekilen fotoğrafı, özel kalem müdürü Murat Çeliker tarafından '10yearschallenge' etiketi ile sosyal medyada paylaşıldı. MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker, 10 yıl önce Karabük'te, bugün ise Kızılcahamam'da Devlet Bahçeli ile yan yana çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında "İman ettiği bir dava, inandığın bir lider. Mensubu olmaktan şeref duyduğum bir camia. 10 yıl değil bir ömür feda olsun" notuyla paylaştı.

DHA

Son Güncelleme: 17.01.2019 16:20
Anahtar Kelimeler:
UyarıTampon BölgeGüvenli BölgeMHP lideri Devlet Bahçeli
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