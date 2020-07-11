Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması

'İRADE MİLLETİN, KARAR HUKUKUNDUR'

Bahçeli, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’ne, elbette Danıştay 10'uncu Dairesi’nin değerli hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ayasofya Camisi’nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.